«صحة البحر الأحمر»: ماس كهربائي وراء حريق مستشفى حميات الغردقة

قال الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، إن ماسا كهربائيا تسبب في اندلاع حريق بغرفة العناية المركزة بمستشفى حميات الغردقة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، مؤكداً عدم وقوع أي إصابات أو أي خسائر بشرية.

السيطرة على حريق بمستشفى حميات الغردقة

وذكر وكيل وزارة صحة البحر الأحمر لـ«الوطن»، أن العاملين بالمستشفى نجحوا في السيطرة على النيران باستخدام أجهزة الحريق، وذلك قبل وصول سيارات المطافئ، مشيدا بجهود العاملين في إنقاذ المرضى ونقل 4 منهم لغرف أخرى، وهم بحالة صحية مستقرة.

حريق مستشفى حميات الغردقة

وأوضح «العربي»، أن طوارئ مديرية الصحة في محافظة البحر الأحمر تلقت إخطار في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس باندلاع الحريق، وعلى الفور انتقل برفقة الدكتور عمرو عادل مدير إدارة المستشفيات بالبحر الأحمر إلى مستشفى الحميات، وتم إبلاغ عمليات المحافظة والنجدة ووزارة الصحة، وتبين السيطرة على الحريق بواسطة العاملين قبل امتداده إلى باقي الأقسام.

وأكد أنه جار تشكيل لجنة لتحديد أسباب الحريق، وحجم الخسائر المادية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.