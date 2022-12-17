مستشار الأمن القومي الأمريكي يثمن دور مصر في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، اليوم السبت، في مقر إقامته بواشنطن، مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان.

وقالت الرئاسة المصرية، إن مستشار الأمن القومي الأمريكي رحب بزيارة الرئيس السيسي، إلى واشنطن.

وأكد الرئيس السيسي، اعتزاز مصر بعلاقة الشراكة الاستراتيجية مع «واشنطن»، معربًا عن التطلع لمواصلة العمل على تنمية أواصر التعاون بين البلدين على جميع الأصعدة خلال الفترة المقبلة.

وأكد الرئيس السيسي، أهمية تطوير التنسيق والتشاور بين الجانبين إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما يمكنهما من التعامل مع التحديات غير المسبوقة التي تواجهها منطقة «الشرق الأوسط» وما تشهده من أزمات.

وثمن سوليفان، دور مصر تحت قيادة الرئيس السيسي في تدعيم الأمن والاستقرار بمحيطها الإقليمي، مؤكدًا الحرص المتبادل لـ«واشنطن» على تعزيز وتطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تربط بين البلدين خلال المرحلة المقبلة في مختلف المجالات، خاصة على صعيد التعاون الأمني والعسكري، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء «الشرق الأوسط».