برلمانية: القمة الأمريكية الإفريقية تحقق مكاسب لشعوب القارة السمراء

قالت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن القمة الأمريكية الأفريقية التي يشارك فيها زعماء 49 دولة من القارة السمراء تأتي في توقيت بالغ الأهمية، وفي ظل الأزمات السياسية والاقتصادية غير المسبوقة التي يمر بها العالم، نتيجة التداعيات الخطيرة للحرب الروسية الأوكرانية، حيث تساهم القمة في تعزيز علاقات الشراكة لمواجهة أزمة الأمن الغذائي، ودعم مشروعات التنمية المستدامة بالقارة السمراء.

فرصة جيدة لصياغة رؤية مستقبلية

وأضافت أن القمة الأمريكية الإفريقية والتي تعقد على مدار ثلاثة أيام تمثل فرصة جيدة لصياغة رؤية مستقبلية لوضع حد لمشاكل دول القارة الإفريقية وفي مقدمتها، تحقيق الأمن والاستقرار وحل النزاعات والصراعات السياسية التي تشهدها بعض البلدان، وزيادة الاستثمارات العالمية ودعم المشروعات التنموية لتحقيق تطلعات الشعوب في القضاء على الفقر والأوبئة، والاستفادة من الموارد الطبيعية التي تمتلكها القارة الإفريقية.

وأوضحت النائبة أمل سلامة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار السنوات الماضية ساهم بدور بارز في عرض مشاكل القارة الإفريقية في جميع المحافل الدولية، لكي يتحمل العالم مسئولياته لإيجاد حلول عاجلة ومستدامة للتحديات التي تواجه الشعوب الإفريقية، حيث تم عقد عدد من القمم بين إفريقيا وكل من الصين وروسيا واليابان وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، وغيرها، وحققت نتائج ايجابية في دعم المشروعات التنموية ومواجهة خطر التغيرات المناخية، ونقل التكنولوجيا ودفع حركة الاستثمار الأجنبي.

مكاسب عديدة

وأكدت أن القمة الأمريكية الإفريقية ستحقق مكاسب عديدة لكل الأطراف، فالجانب الأمريكي حريص على تحقيق الشراكة مع الدول الإفريقية في ظل التنافس الكبير من القوى العظمى للاستفادة من الموارد الطبيعية الكبيرة التي تحظى بها الدول الإفريقية، فضلا عن أنها سوق واعد للاستثمارات والمنتجات الأمريكية حيث يبلغ عدد سكان الدول الإفريقية نحو 1.3 مليار نسمة.