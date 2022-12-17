مستشار الأمن القومي الأمريكي: «واشنطن» تدعم أمن مصر المائي

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إن بلاده تدعم أمن مصر المائي، وأوضحت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، أن «واشنطن» مع حل دبلوماسي سريع لقضية السد الإثيوبي يكفل حماية مصالح كل الأطراف.

وأضاف «البيت الأبيض»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، ومستشار الأمن القومي الامريكي جيك سوليفان بحثا العلاقات العسكرية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي وقت سابق، قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، استقبل في مقر إقامته بواشنطن، مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان.