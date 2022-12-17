استكمال محاكمة المتهم بقتل صديقه في دار السلام بعد قليل

تستكمل محكمة جنايات القاهرة الجديدة، المنعقدة في التجمع الخامس، بعد قليل، جلسة محاكمة المتهم بقتل صديقه في دار السلام.

وأجلّت هيئة المحكمة الجلسة الماضية، إلى جلسة اليوم السبت 17 ديسمبر، للمساعدات الفنية.

وتُعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، وعضوية المستشارين حامد محمد راشد وسالي الصعيدي، وأمانة سر مجدي شكري.

مشادة كلامية تطورت لتعدي بالأيدي

وجاء في أمر إحالة القضية الذي حمل رقم 4084 لسنة 2022 دار السلام، بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة مع المتهم «عبد الرحمن. ط»، قيامه بقتل المجني عليه «محمد. ع»، عمدًا من غير سبق إصرار أو ترصد، بعد مشادة كلامية فيما بينهما تطورت إلى تعدي بالأيدي.

المتهم طعن المجني عليه

وأضافت أوراق القضية، أن المتهم قرر التخلص من المجني عليه فأعمل سلاحًا أبيض «مطواة»، بجسده قاصدًا من ذلك قتله محدثًا إصابته التي أودت بحياته على النحو المبين بالأوراق.

وخلال إدلاء والدة المجني عليه بشهادتها أمام النيابة العامة، قالت إنها سمعت حال تواجدها بشرفة منزلها صياحا، وحين سألت عن سببه قال لها أحد الأشخاص إن المتهم سدد طعنة لنجلها محدثًا إصابته التي أودت بحياته.

وحسب تقرير الصفة التشريحية، فإن وفاة المجني عليه تُعزى إلى الإصابة الطعنية النافذة بيسار الصدر، وما أحدثته بقطع حاد في القلب ونزيف دموي ووفاته.