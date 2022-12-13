حبس ربة منزل ساعدت زوجها في إخفاء معالم جريمة قتل ارتكبها بالبحيرة

قرر المستشار عبد الرحمن الرياشي وكيل النائب العام برئاسة المستشار أحمد مجدي مدير نيابة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة أمانة سر هشام بخيت، حبس ربة منزل أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وذلك لمساهمتها في إخفاء معالم جريمة ارتكبها زوجها، حيث قتل زوجة والدة بقرية قلشان التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

حبس زوجة المتهم بقتل زوجة والده في البحيرة

جاء ذلك عقب تلقي إدارة البحث الجنائي بمركز شرطة ايتاى البارودة تحريات تفيد التى قيام المتهمة بمساعدة زوجها عقب ارتكابه جريمته بأن قامت بإخفاء معالم دماء المجنى عليها من داخل المنزل.

حبس المتهم

وأمرت النيابة العامة، أمس بحبس نجل زوج المجني عليها أربعة أيام على ذمة التحقيقات وذلك لاتهامه بقتل زوجة والدة داخل منزلها بقرية قليشان إيتاي البارود.

وطلبت النيابة العامة تحريات الشرطة حول صلة زوجته بالواقعة، حيث وردت معلومات تفيد قيام زوجة المتهم بمساعدته في إخفاء معالم جريمته

كشف ملابسات العثور على جثة ربة منزل في البحيرة

وكشف تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم بضرب المجنى عليها حتى الموت وذلك بسبب قيام المجنى عليها بتغير الرقم السري للفيزا الخاصة بوالده، المحبوس على ذمة إحدى القضايا.

وأشارت التحريات إلى أن المتهم، قام بالتعدى على المجنى عليها مستخدما عصا خشبية حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطار من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود بلاغا يفيد العثور علي جثة ربة منزل بها إصابات الرأس داخل منزلها بقرية قليشان بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقل مأمور مركز إيتاي البارود وضباط المباحث الي موقع البلاغ ونقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى ايتاي البارود العام تحت تصرف النيابة العامة.

وتمكن فريق البحث الجنائي من تحديد المتهم الأول وهو نجل زوج المجني عليها وارتكاب الواقعة باستخدام " عصا " وكذلك توصلت الجهود لوجود صلة لزوجة المتهم بارتكاب الواقعة.

العقوبات المتوقعة

ومن جانبه أشار المحامي محمد الفقي محامي بالجنايات أن العقوبة المتوقعة على المتهم بقتل زوجة والده تصل إلى الإعدام وفيما يتعلق بالعقوبة المتوقعة لزوجته قتل تصل إلى 15 عاما وذلك طبقا لملابسات وحيثيات الواقعة.