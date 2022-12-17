قناة «إكسترا نيوز» تبرز عدد «الوطن» الجديد حول رسائل السيسي في القمة الأمريكية الأفريقية

عرض برنامج «هذا الصباح»، الذي تقدّمه الإعلامية منة فاروق، على قناة «extra news»، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة الأمريكية الأفريقية، بعنوان «رسائل السيسي في القمة الأمريكية الأفريقية»، وآخر بعنوان «حصاد القمة الأمريكية الأفريقية: استثمارات وشراكة».

حب المصريين بالخارج لبلدهم عابر للحدود

وقال الكاتب الصحفي جمال رائف، إنَّ حب المصريين بالخارج لبلدهم عابر للحدود ويصل إلى الداخل المصري بكل قوة، مشيرًا إلى أنَّ الترحيب الذي يحظى به الرئيس عبدالفتاح السيسي في كل زياراته الخارجية من قِبل الجاليات المصرية بمختلف دول العالم يؤكّد أن تاثير القيادة السياسية ونجاحاتها في الداخل المصري وصل للمصريين بالخارج واستشعروه.

استعادة المواطن بالخارج كرامته وهيبته كمصري

وأضاف «رائف»، خلال حواره لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم منة فاروق عبر فضاية «إكسترا نيوز»، أنَّ النجاحات التي حدثت بالداخل المصري أثرت على المصريين بالخارج تأثيرًا مباشرًا، إذ استعاد المواطن بالخارج كرامته وهيبته كمصري، إضافة إلى الدفاع عن حقوق المصريين بالخارج، فضلًا عن الاستفادة من قدرات وخبرات المصريين بالخارج سواء كانوا علماء أو خبراء أو مستشارين أو غيرهم، مؤكدًا على وجود الكثير من الأمور التي دشنت جسور بين الوطن والمصريين بالخارج.