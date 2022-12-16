اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. حصاد القمة «الأمريكية - الأفريقية»
كتب:
محمود البدوي
07:59 م | الجمعة 16 ديسمبر 2022
عدد الوطن
تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- حصاد القمة «الأمريكية - الأفريقية».. ندية.. ومكاسب اقتصادية
- مصر تحصد جهود 8 سنوات من العمل الدبلوماسى فى أفريقيا
- «السيسى» يدشن مرحلة جديدة من علاقات «واشنطن» بالقارة
- رسائل الرئيس فى القمة.. وقضايا الشرق الأوسط حاضرة
- يجب مراعاة تأثير الأزمات الدولية على اقتصادات دولنا.. ونتطلع لتكثيف الاستثمارات الزراعية الموجهة لأفريقيا وتوطين التكنولوجيا
- الحفاظ على انفتاح حركة التجارة العالمية ضرورة لقارتنا.. وهناك ارتباط وثيق بين الأمنين الغذائى والمائى.. ومصر تعتبره أمناً قومياً لها
- تحقيق الأمن الغذائى يرتبط بجهود التكيف مع «المناخ».. وأدعو مؤسسات التمويل الدولية لتيسير شروط الإقراض لتتلاءم مع اقتصاداتنا
- «السيسى» يشدد على موقف مصر الثابت من دعم «الرئاسى الليبى» برئاسة «المنفى» وتهيئة المناخ لتنفيذ الاستحقاق الانتخابى
- مصر تدعم جهود السلام واستئناف المفاوضات وضمان حقوق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية
- مصر تدعم جهود السلام واستئناف المفاوضات وضمان حقوق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية
- رئيس الوزراء: تنفيذ أنشطة فكرية وثقافية ضمن مبادرة «حياة كريمة» فى المحافظات
- «مدبولى»: الفنون من أدوات قوة مصر الناعمة.. و«الكيلانى»: 143 نشاطاً بالمنوفية
- محطات «التحلية» ركائز للتنمية «جيبوها يا لولاد»
- المغرب على موعد مع التاريخ.. البرونزية تنادى الأسود فى مواجهة «لوكا» ورفاقه
- «الركراكى» يبحث عن المجد فى الظهور الأخير بالمونديال.. «كل الأمانى ممكنة»
- الحكومة: نستهدف إنتاج 8.8 مليون متر يومياً بحلول عام 2050
- خبراء: التوسع فى «التحلية» بديل ضرورى لمواجهة «الشح المائى»
- «القابضة للمياه»: نستخدم تكنولوجيا حديثة لتقليل تكلفة التشغيل
الصفحة الثانية
- بروتوكول بين «المركزى للتعمير» و«ابدأ» للتدريب على المعدات الثقيلة
- تعاون «مصرى - هندى» لتطوير التعليم التكنولوجى والبحث العلمى
- «التنمية الحضرية»: بدء الحجز بمشروع التطوير العمرانى «داره» غداً
- ختام فعاليات التدريب المصرى السودانى «حارس الجنوب 2»
- «نصار»: لدينا 29 مركز تدريب حرفى موزعة على المحافظات
- «عاشور»: نستهدف تأهيل الخريجين.. وتعظيم الشراكة مع الجامعات العالمية
- «المالية»: مد العمل بالمرحلة الثامنة للفاتورة الإلكترونية حتى ٣١ ديسمبر
- «صديق»: المشروع ضمن مبادرة «سكن كل المصريين»
- قائد قوات حرس الحدود يشيد بالقدرة على تنفيذ «مهام مشتركة» بكفاءة عالية
- «الرى»: انتهاء تدعيم وتأهيل «قناطر زفتى» الواقعة على «نيل دمياط»
- «إيمان» تساعد زوجها فى «الغيط»: بنفرح لما بنشوف الزرع بيكبر
- ابن المنوفية: «اتعلمت من الإنترنت وأحلم بالوصول إلى القمة»
- «سويلم»: نستهدف رفع كفاءة تشغيلها وإطالة عمرها الافتراضى
الصفحة الثالثة
- بجهود مصر طوال 8 سنوات.. «السيسى» يدشن مرحلة جديدة من علاقات واشنطن بالقارة السمراء
- حصاد القمة الأفريقية الأمريكية.. «استثمارات.. وشـراكة»
- 72 ساعة دعم للأشقاء العرب والأفارقة
- تعهدات أمريكية بدعم القارة السمراء
- قـالـــوا عن مصــر
الصفحة الرابعة والخامسة
- رسائل «السيسى» فى القمة «الأمريكية - الأفريقية»
- تحقيق الأمن الغذائى يرتبط بجهود التكيّف المناخى
- 800 مليون شخص يعانون ضعف الأمن الغذائى عام 2022
- خبراء: الكلمة لخصت الأوضاع الاستثنائية التى يعيشها العالم
- «العنانى»: مصر مدخل العلاقات الأفريقية الأمريكية.. و«الإسلامبولى»: أمريكا ستعمل على زيادة ضخ الاستثمارات فى أفريقيا
- مساعد وزير الخارجية الأسبق: «السيسى» يؤكد أهمية إقامة نظام اقتصادى عادل يساعد فى القضاء على الفقر
- لقاءات «السيسى» بقادة «واشنطن» تعبّر عن قوة العلاقات ومكانة «القاهرة»
- «ليبيا حاضرة دائماً»: موقف مصر ثابت فى دعم جهود المجلس الرئاسى الليبى برئاسة «المنفى»
- «دعماً للقضية الفلسطينية»: مصر تدعم ضمان إقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية
- خبير علاقات دولية: «بايدن» مقتنع بأن العلاقة مع «القاهرة» تسهم فى تحسين العلاقات مع أفريقيا
الصفحتان السادسة والسابعة
- الحكومة تتوسع فى مشروعات المحطات وتطوير القائمة بتقنيات حديثة
- ركائز للتنمية بالمحافظات الساحلية
- خطة الحكومة: نستهدف الوصول إلى 8.8 مليون متر يومياً بحلول 2050
- نائب وزير الإسكان: نهدف لتوطين صناعة التحلية محلياً وإنتاج المهمات المطلوبة لها
- مياه النيل وحصص استغلالها
- رئيس «القابضة للمياه»: نستخدم تكنولوجيا حديثة لتقليل تكلفة التشغيل
- التوسع فى «محطات التحلية».. يتوافق مع رؤية مصر 2030 ويواجه «الشح المائى»
- أستاذ دراسات بيئية: مصر بحاجة للتحلية حتى لو كانت مياه النيل تغطى احتياجاتنا
الصفحة الثامنة والأخيرة
- «جيبـوهـا يالولاد»
- مباريات ستكون جملة مشاركات أشرف حكيمى وحكيم زياش فى المونديال ليكونا أكثر لاعبى المغرب ظهوراً فى البطولة العالمية على مدار التاريخ.
- أشهر أرقام المغرب يظهر للمرة الأولى.. فرصة أخيرة للرباعى.. وميزة خاصة تنتظر «زياش»
- القــدر يلعب دوره .. مـونـديــال للتاريخ
- «الياميق».. أسد من خارج الحسابات
- التنظيم فخر لنا جميعاً.. على مدربنا الرحيل فوراً عن «العنابى».. و«أسود الأطلس» شرفوا العرب