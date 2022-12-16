اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. حصاد القمة «الأمريكية - الأفريقية»

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- حصاد القمة «الأمريكية - الأفريقية».. ندية.. ومكاسب اقتصادية

- مصر تحصد جهود 8 سنوات من العمل الدبلوماسى فى أفريقيا

- «السيسى» يدشن مرحلة جديدة من علاقات «واشنطن» بالقارة

- رسائل الرئيس فى القمة.. وقضايا الشرق الأوسط حاضرة

- يجب مراعاة تأثير الأزمات الدولية على اقتصادات دولنا.. ونتطلع لتكثيف الاستثمارات الزراعية الموجهة لأفريقيا وتوطين التكنولوجيا

- الحفاظ على انفتاح حركة التجارة العالمية ضرورة لقارتنا.. وهناك ارتباط وثيق بين الأمنين الغذائى والمائى.. ومصر تعتبره أمناً قومياً لها

- تحقيق الأمن الغذائى يرتبط بجهود التكيف مع «المناخ».. وأدعو مؤسسات التمويل الدولية لتيسير شروط الإقراض لتتلاءم مع اقتصاداتنا

- «السيسى» يشدد على موقف مصر الثابت من دعم «الرئاسى الليبى» برئاسة «المنفى» وتهيئة المناخ لتنفيذ الاستحقاق الانتخابى

- مصر تدعم جهود السلام واستئناف المفاوضات وضمان حقوق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية

- مصر تدعم جهود السلام واستئناف المفاوضات وضمان حقوق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية

- رئيس الوزراء: تنفيذ أنشطة فكرية وثقافية ضمن مبادرة «حياة كريمة» فى المحافظات

- «مدبولى»: الفنون من أدوات قوة مصر الناعمة.. و«الكيلانى»: 143 نشاطاً بالمنوفية

- محطات «التحلية» ركائز للتنمية «جيبوها يا لولاد»

- المغرب على موعد مع التاريخ.. البرونزية تنادى الأسود فى مواجهة «لوكا» ورفاقه

- «الركراكى» يبحث عن المجد فى الظهور الأخير بالمونديال.. «كل الأمانى ممكنة»

- الحكومة: نستهدف إنتاج 8.8 مليون متر يومياً بحلول عام 2050

- خبراء: التوسع فى «التحلية» بديل ضرورى لمواجهة «الشح المائى»

- «القابضة للمياه»: نستخدم تكنولوجيا حديثة لتقليل تكلفة التشغيل

الصفحة الثانية

- بروتوكول بين «المركزى للتعمير» و«ابدأ» للتدريب على المعدات الثقيلة

- تعاون «مصرى - هندى» لتطوير التعليم التكنولوجى والبحث العلمى

- «التنمية الحضرية»: بدء الحجز بمشروع التطوير العمرانى «داره» غداً

- ختام فعاليات التدريب المصرى السودانى «حارس الجنوب 2»

- «نصار»: لدينا 29 مركز تدريب حرفى موزعة على المحافظات

- «عاشور»: نستهدف تأهيل الخريجين.. وتعظيم الشراكة مع الجامعات العالمية

- «المالية»: مد العمل بالمرحلة الثامنة للفاتورة الإلكترونية حتى ٣١ ديسمبر

- «صديق»: المشروع ضمن مبادرة «سكن كل المصريين»

- قائد قوات حرس الحدود يشيد بالقدرة على تنفيذ «مهام مشتركة» بكفاءة عالية

- «الرى»: انتهاء تدعيم وتأهيل «قناطر زفتى» الواقعة على «نيل دمياط»

- «إيمان» تساعد زوجها فى «الغيط»: بنفرح لما بنشوف الزرع بيكبر

- ابن المنوفية: «اتعلمت من الإنترنت وأحلم بالوصول إلى القمة»

- «سويلم»: نستهدف رفع كفاءة تشغيلها وإطالة عمرها الافتراضى

الصفحة الثالثة

- بجهود مصر طوال 8 سنوات.. «السيسى» يدشن مرحلة جديدة من علاقات واشنطن بالقارة السمراء

- حصاد القمة الأفريقية الأمريكية.. «استثمارات.. وشـراكة»

- 72 ساعة دعم للأشقاء العرب والأفارقة

- تعهدات أمريكية بدعم القارة السمراء

- قـالـــوا عن مصــر

الصفحة الرابعة والخامسة

- رسائل «السيسى» فى القمة «الأمريكية - الأفريقية»

- تحقيق الأمن الغذائى يرتبط بجهود التكيّف المناخى

- 800 مليون شخص يعانون ضعف الأمن الغذائى عام 2022

- خبراء: الكلمة لخصت الأوضاع الاستثنائية التى يعيشها العالم

- «العنانى»: مصر مدخل العلاقات الأفريقية الأمريكية.. و«الإسلامبولى»: أمريكا ستعمل على زيادة ضخ الاستثمارات فى أفريقيا

- مساعد وزير الخارجية الأسبق: «السيسى» يؤكد أهمية إقامة نظام اقتصادى عادل يساعد فى القضاء على الفقر

- لقاءات «السيسى» بقادة «واشنطن» تعبّر عن قوة العلاقات ومكانة «القاهرة»

- «ليبيا حاضرة دائماً»: موقف مصر ثابت فى دعم جهود المجلس الرئاسى الليبى برئاسة «المنفى»

- «دعماً للقضية الفلسطينية»: مصر تدعم ضمان إقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية

- خبير علاقات دولية: «بايدن» مقتنع بأن العلاقة مع «القاهرة» تسهم فى تحسين العلاقات مع أفريقيا

الصفحتان السادسة والسابعة

- الحكومة تتوسع فى مشروعات المحطات وتطوير القائمة بتقنيات حديثة

- ركائز للتنمية بالمحافظات الساحلية

- خطة الحكومة: نستهدف الوصول إلى 8.8 مليون متر يومياً بحلول 2050

- نائب وزير الإسكان: نهدف لتوطين صناعة التحلية محلياً وإنتاج المهمات المطلوبة لها

- مياه النيل وحصص استغلالها

- رئيس «القابضة للمياه»: نستخدم تكنولوجيا حديثة لتقليل تكلفة التشغيل

- التوسع فى «محطات التحلية».. يتوافق مع رؤية مصر 2030 ويواجه «الشح المائى»

- أستاذ دراسات بيئية: مصر بحاجة للتحلية حتى لو كانت مياه النيل تغطى احتياجاتنا

الصفحة الثامنة والأخيرة

- «جيبـوهـا يالولاد»

- مباريات ستكون جملة مشاركات أشرف حكيمى وحكيم زياش فى المونديال ليكونا أكثر لاعبى المغرب ظهوراً فى البطولة العالمية على مدار التاريخ.

- أشهر أرقام المغرب يظهر للمرة الأولى.. فرصة أخيرة للرباعى.. وميزة خاصة تنتظر «زياش»

- القــدر يلعب دوره .. مـونـديــال للتاريخ

- «الياميق».. أسد من خارج الحسابات

- التنظيم فخر لنا جميعاً.. على مدربنا الرحيل فوراً عن «العنابى».. و«أسود الأطلس» شرفوا العرب