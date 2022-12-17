ويجز لـ«الوطن»: أتمنى التوفيق لمنتخب المغرب اليوم.. وتحية خاصة للاعبين

حرص مطرب الراب ويجز على دعم المنتخب المغربي، قبل ساعات من انطلاق «ركلة البداية» مع المنتخب الكرواتي، وذلك لتحديد المركز الثالث والرابع على هامش بطولة كأس العالم المقامة حاليًا بدولة قطر.

ويجز يعرب عن أمنيته للمنتخب المغربي اليوم

وعبّر ويجز في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن سعادته بما حققه المنتخب المغربي في النسخة الحالية من بطولة كأس العالم، متمنيًا فوزه اليوم على المنتخب الكرواتي، قائلًا: «أصبح لا يوجد مستحيل أمام المنتخب المغربي الكبير، شرفونا في المباريات الماضية، تحية خاصة للاعبي المنتخب المغرب».

ويستعد ويجز لغناء أغنية «عز العرب» في حفل نهائي ختام مونديال قطر 2022، الذي سيكون مع مباراة بين منتخب فرنسا والأرجنتين، المقرر إقامته غدًا بقطر وسط آلاف المشجعين، لاسيما عن تفضيل ويجز خلال الساعات القليلة الماضية عدم الرد على ما أثير حول تحويله للتحقيق من قبل نقابة المهن الموسيقية.

مصطفى كامل يوضح أزمته مع ويجز

وفي سياق آخر، كان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، قد أصدَر أمس بيانًا، لتوضيح التفاصيل المتعلقة بشأن أزمة النقابة مع مطرب الراب ويجز، بشأن عدم حصوله على تصاريح الغناء من النقابة، وذلك بالتزامن مع إحياء الأخير حفلًا غنائيًا يوم الأحد المقبل في ختام كأس العالم مونديال قطر 2022، قائلًا: «كل ما يُثار من أخبار ويتمّ تداولها عبر وسائل الإعلام بشأن مغني الراب ويجز، لا تمت للحقيقة بأي صلة وأنني وللمرة الأخيرة أؤكد أن هناك من يفتعل أزمة غير حقيقية وغير مبررة بهدف الإثارة».

نجاح ويجز في أغنية عز العرب

وحقق ويجز نجاح كبيرًا مؤخرًا، من خلال طرحه لأغنيته الجديدة، الخاصة بمونديال 2022، والتي تحمل اسم «عز العرب»، إذ طرحت على شكل فيديو كليب على القناة الرسمية للفيفا على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وحققت أكثر من مليون مشاهدة خلال يومين فقط.