استشاري تحذر من إهمال غسل الأسنان.. يؤثر على صحة القلب

قالت الدكتورة نانسي محمود، استشاري جراحة الفم والأسنان إن الكثير من سكان العالم يعانون من أمراض الفم واللثة، خصوصا مع انتشار التدخين حول العالم، خصوصا بين الأعمار الصغيرة من سن 15 عامًا، بالإضافة لعدم الاهتمام بصحة الفم وعدم متابعتها مع غياب ثقافة الفحص المستمر للفم، ما يسبب مشاكل بالصحة العامة.

ثقافة زيارة طبيب الأسنان باستمرار

وأضافت استشاري جراحة الفم والأسنان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أشرف، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc»، أنه يجب أن يكون لدينا ثقافة زيارة طبيب الأسنان باستمرار، إذ يجري فحص الجسم كله كل فترة زمنية محددة لحل المشكلات أولًا بأول، مشددة على ضرورة غسل الأسنان بعد كل وجبة قدر المستطاع، وفي حالة عدم الاستطاعة يتم تعويض الأمر بتناول المأكولات التي تحتوي على فايبر مثل التفاح والخيار، لاحتوائها على ألياف تمنع تراكم الأكل على الأسنان.

غسل الأسنان بعد كل وجبة

وشرحت «نانسي»، أن غسل الأسنان بعد كل وجبة مهم للغاية للحفاظ على صحة الفم، خصوصًا أن أمراض الفم تؤثر على باقي أعضاء الجسم مثل الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي وصحة القلب.