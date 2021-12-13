الرعاية الصحية تطلق حملة توعية بغسيل الأيدي والحفاظ على صحة الفم

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس الإدارة، من محافظة الأقصر، حملة للتوعية بضرورة غسل الأيدي وأهمية الحفاظ على صحة الفم والأسنان واللثة، وذلك تزامنًا مع الاحتفال العالمي بالتغطية الصحية الشاملة.

وأوضح بيان الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن الحملة التي تنفذها الهيئة بالتعاون مع أحد الشركات العالمية تهدف إلى تعليم غسيل الأيدي بالطريقة الصحيحة وفقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى التوعية بأهمية غسيل الأسنان والحفاظ على صحة الفم والأسنان واللثة.

الحملة تستمر 40 يوما بمحافظة الأقصر وتستهدف مليون مواطن

وتابع بيان الهيئة، تستمر حملة «صحتك.. امسك فيها بإيدك وسنانك»، التي أطلقتها الهيئة، بمحافظة الأقصر، على مدار 40 يوم، حيث تستهدف الحملة مليون مواطن، فيما تستهدف الحملة في المقام الأول الأطفال في كافة المراحل العمرية، إضافة إلى تثقيف ذويهم بالطرق الصحيحة لغسل الأيدي، وأهمية غسيل الأسنان من مرحلة الطفولة.

وأضاف البيان، أنه خلال الحملة، يتم استغلال الوسائل التكنولوجية الحديثة لتعليم الأطفال أهمية غسل الأسنان، وذلك من خلال ألعاب افتراضية بداخل الشاحنة التي تجوب كافة أرجاء محافظة الأقصر، لتعليم الأطفال المترددين أهمية غسل الأسنان، إلى جانب توزيع عدد من الهدايا الرمزية وكتيبات التلوين لتشجيع الأطفال على أهمية غسل الأيدي وتنظيف الأسنان بالطريقة السليمة، لحث الأطفال وذويهم على الاهتمام بالنظافة الشخصية.

السبكي: الوقاية من العدوى أمر مهم لتحقيق التغطية الصحية الشاملة

وأضاف البيان، بداخل الشاحنة التي تجوب عدد من المدارس والأحياء بمحافظة الأقصر، والتي ارتكزت خلال فعاليات اليوم الأول للحملة أمام معدية الأهالي بمركز ومدينة القرنة، يوجد أحواض مجهزة بغرض تدريب الأطفال وتعليمهم الخطوات السليمة لغسل الأيدي بالماء والصابون، علاوة على بعض الفحوصات المبدئية للكشف عن سلامة الفم والأسنان لكافة المترددين على الشاحنة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن الوقاية من العدوى ومكافحتها بما في ذلك نظافة اليدين، أمرًا بالغ الأهمية في تحقيق التغطية الصحية الشاملة.

السبكي: غسل الأيدي من أكثر الإجراءات فعالية للحد من انتشار الأمراض

وأشار السبكي، إلى أهمية رفع وعي النشء بتلك الإجراءات الوقائية، وإطلاعهم على الأنماط الصحية السليمة بشكل عملي، مؤكدًا على أن نظافة اليدين والأسنان وإتباع الطرق والخطوات السليمة في العناية بهما، علاوة على استخدام الأدوات التكنولوجية لخلق شغف ومتعة لدى الأطفال بأهمية غسل الأيدي، كونها تعتبر من أكثر الإجراءات فعالية، للحد من انتشار مسببات الأمراض والوقاية من العدوى وانتقالها، وخاصة الفيروسية منها بما في ذلك فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأضاف السبكي، أن تحقيق التغطية الصحية الشاملة، وتكثيف الجهود العالمية للمكافحة والوقاية في سبيل تجنب وقوع الأمراض فضلًا عن القضاء على الأمراض، باعتبار ذلك توجه عالمي، بما في ذلك رفع وعي الأفراد بأهمية ذلك، حفاظًا على صحة المواطنين، إضافة إلى تحسين جودة الحياة ومستوى الصحة العامة لكافة المواطنين، لا سيما للأطفال، لافتًا إلى أن ذلك يتسق مع الحملات التي يتم إطلاقها تحت شعار «100مليون صحة»، وتماشيًا مع اهتمام القيادة السياسية بصحة النشء من أجيال مصر المستقبلية.

وأكد السبكي، على أن هذه الحملة تأتي انطلاقًا من إيمان هيئة الرعاية الصحية بتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وتحقيقًا للمسئولية المجتمعية لهذه الشركات، ودورهم الفعّال في تعزيز أنماط الحياة الصحية السليمة، وهو ما يرمي إلى تكامل الخدمات الصحية التي يتم تقديمها من قبل هيئة الرعاية الصحية فلا تقتصر على العلاج فقط، ولكن تمتد لتشمل برامج الوقاية وتعزيز مفاهيم جودة الحياة الصحية السليمة، وذلك بهدف بناء جيل سليم وواعي وخالي من الأمراض، بما يقلل تكلفة العلاج على الدولة المصرية.