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إطلاق مبادرة «صحة الفم والأسنان» للعلاج بالمجان في 6 محافظات

كتب:

مريم الخطري
10:17 ص | الأحد 20 مارس 2022
الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان

الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان

أطلقت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، مبادرة «صحة الفم والأسنان»، في 6 محافظات، كمرحلة أولى؛ للكشف عن أمراض الفم واللثة وعلاجها بالمجان؛ تزامنًا مع اليوم العالمي لصحة الفم والأسنان، الذي يوافق 20 مارس من كل عام.

فحص وعلاج أمراض الفم واللثّة لكل الفئات العمرية

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم إطلاق المبادرة بمحافظات «القاهرة، والجيزة، والغربية، والإسكندرية، والقليوبية، والمنوفية» كمرحلة أولى، مشيرًا إلى أن المبادرة تهدف إلى فحص وعلاج أمراض الفم واللثّة لكل الفئات العمرية وفقًا لأحدث بروتوكولات العلاج وبتطبيق نظام الإحالة.

وأضاف «عبدالغفار»، في بيان، اليوم الأحد، أنه يتم تقديم خدمات الفحص والكشف الأولي بالوحدات الصحية أو من خلال سيارات قوافل الأسنان المتنقلة، لافتًا إلى إحالة المرضى للمستشفيات في حالة الاحتياج لإجراء تدخلات طبية متقدمة.

من جانبه، أكد الدكتور وليد حسن رئيس الإدارة المركزية لطب الأسنان بوزارة الصحة، أنه سيتم توفير فريق طبي مكون من طبيب وممرض ومسجل بيانات بجميع الوحدات الأولية التابعة للمبادرة، لتسجيل بيانات المريض وحالته الصحية وربطها بقاعدة بيانات متكاملة ومترابطة إلكترونيًا بمستشفيات الإحالة.

تسليم المريض كارت متابعة للتوجه إلى المستشفى

وأشار «حسن»، إلى أنه يتم تسليم المريض كارت متابعة للتوجه به إلى المستشفى لإجراء التدخلات الطبية المتقدمة والمطلوبة بالمجان، لافتًا أن المبادرة تتضمن رفع الوعي بصحة الفم والأسنان وسلوكيات الحياة الفردية، إذ يتم عقد ندوات توعوية بالوحدات والمستشفيات والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة حول طرق الوقاية من أمراض الفم ومعالجتها في المراحل المبكرة.

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مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

محررة صحفية بجريدة الوطن، معنية بتغطية بالملف الطبي المرتبط بوزارة الصحة.