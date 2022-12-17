خبيرة أسواق مال: قرض صندوق النقد الدولي يؤكد قوة اقتصاد مصر على الوفاء بالتزاماته

قالت رانيا يعقوب، خبيرة أسواق المال، إن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على القرض الذي تقدمت عليه مصر يمثل شهادة ثقة من جانب أحد أهم المؤسسات الدولية، مشيرة إلى أنَّ القرض يؤكّد قوة الاقتصاد المصري على الوفاء بالتزاماته والتعافي، وذلك يُعطي نظرة إيجابية للمستثمر الأجنبي الذي يبحث عن فرصة في هذه الزمة لضخ سيولتهم.

ارتفاع معدلات الاستحواذات من جانب الصناديق العربية

وأضافت «رانيا يعقوب»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنَّ الاقتصاد المصري على مدار الفترة الماضية أصبح أحد أهم الاقتصاديات في منطقة الشرق الأوسط الذي استطاع جذب انتباه المستثمرين والصناديق العربية، موضحة أننا شهدنا على مدار هذا العام ارتفاع معدلات الاستحواذات من جانب الصناديق العربية على الأصول المصرية الجاذبة ذات معدلات ربحية.

الاستثمار في الاقتصاد المصري يضمن المستقبل

وتابعت أنَّ الاستثمار في الاقتصاد المصري يضمن المستقبل وليس الحاضر، لافتة إلى أنَّ الموافقة على القرض الذي تقدمت عليه مصر تعتبر أحد أهم شهادات الثقة التي ينتظرها الاقتصاد، موضحة أنَّ موافقة صندوق النقد الدولي تعتبر موافقة على البرامج المصرية الاقتصادية، ويتوافق مع ما تقدمت به مصر التزامات وإصلاحات.

وأشارت خبيرة أسواق المال، إلى أنَّ كل اقتصاديات العالم بما فيها من اقتصاديات الدول الصناعية في أوروبا مازالت تعاني، متابعة أنَّ المؤشرات التي يتمّ إصدارها عن الدول الأوروبية بصورة يومية غير مطمئنة.