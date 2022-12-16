رئيس جامعة كفر الشيخ يعلن ختام مؤتمر الشرق الأوسط الدولي لنظم القوى الكهربية

أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، ختام مؤتمر الشرق الأوسط الدولي لنظم القوى الكهربية «MEPCON 2022»، في الدورة الثالث والعشرين، الذي نظمته كلية الهندسة بالجامعة بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، في ظل دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وإشراف الدكتور عبد الفتاح هليل، عميد الكلية ورئيس المؤتمر.

المؤتمر ناقش 139 بحث علمي

وذكر «دسوقي»، في بيان له، أن المؤتمر ناقش 139 بحثا علميا، من خلال 35 جلسة علمية، و6 محاضرات عامة، فضلاً عن تنظيم معرض كبير لرعاة المؤتمر، مقدماً الشكر لكل من شارك فى إعداد وإنجاح المؤتمر.

وقال «دسوقي»، إن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في مصر يحظى باهتمام ودعم ومتابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال السنوات الماضية، وأدى ذلك إلى تطور كمي وكيفي غير مسبوق، وكان من بين عناصر منظومة التعليم العالي والبحث العلمي التي شهدت تطورًا ملحوظًا في نشر ثقافة العلوم والابتكار.

رئيس الجامعة: الجامعة حريصة على تأهيل خريجيها لسوق العمل

وأكد «دسوقي»، حرص إدارة الجامعة، على تأهيل خريجيها لسوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي من خلال تحديث برامج الدراسة بما يتواكب مع التطورات العالمية لمتطلبات سوق العمل، مشيراً إلى أن الجامعة تهدف إلى أن تكون جامعة بحثية تهتم بالبحث العلمي وليس مجرد جامعة مانحة للشهادات الدراسية فقط، معرباً عن سعادته بقرار اللجنة القيادية لمؤتمر الشرق الأوسط الدولي لنظم القوي الكهربية «MEPCON 2022»، بالإجماع بضم الدكتور عبد الفتاح هليل، عميد كلية الهندسة بجامعة كفر الشيخ، إلى عضويتها.

جاء ذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته الدورة الثالث والعشرين للمؤتمر الذي نظمته كلية الهندسة بجامعة كفر الشيخ خلال الفترة من 13 إلى 15 ديسمبر 2022، وهو ما شهد به وأثنى عليه أعضاء اللجنة والمشاركين في فعاليات المؤتمر والمتابعين له.

المؤتمر يلقي الضوء على أحدث البحوث والدراسات والتقنيات

ولفت الدكتور عبد الفتاح هليل، عميد كلية الهندسة ورئيس المؤتمر، إلى أهمية المؤتمر كونه يلقى الضوء على أحدث البحوث والدراسات والتقنيات، في مجال هندسة القوى الكهربية والطاقة الجديدة والمتجددة، ومناقشة أهم القضايا المتعلقة بتوليد ونقل وتوزيع الكهرباء، كما أن المؤتمر يعتبر عرضاً دولياً ممتازاً لنشر نتائج البحوث الأصلية، والأفكار الجديدة، وخبرات التطوير العملية التي تركز على كل من الجانب النظري والعملي للأكاديميين والباحثين والمهندسين والمتخصصين في الصناعة.

إسناد مؤتمر «MEPCON 2023» إلى كلية الهندسة بجامعة المنصورة

وأوضح «هليل»، أن المؤتمر ناقش 139 بحثا علميا خلال 35 جلسة علمية، و6 محاضرات عامة، وتنظيم معرض كبير لرعاة المؤتمر، كما أوصى المؤتمر بالتأكيد على أهمية الأبحاث العلمية في مجال التحريك الكهربي ليتواكب مع متطلبات الدولة في هذا المجال لأهمية ذلك في الفترة القادمة طبقاً لرؤية مصر 2030، وأهمية الأبحاث في السيارات الكهربائية والسيارات المستخدمة للطاقة النظيفة، معلناً عن قرار اللجنة القيادية بإسناد مؤتمر «MEPCON 2023» إلى كلية الهندسة بجامعة المنصورة.

وفي نهاية المؤتمر، قدم الدكتور عبد الفتاح هليل، عميد كلية الهندسة ورئيس المؤتمر، درع جامعة كفر الشيخ إلى الدكتور مازن عبد السلام، ممثلاً عن اللجنة القيادية للمؤتمر، كما كرم جميع الشركات الراعية، ونقيب المهندسين بكفر الشيخ، وأعضاء اللجنة المنظمة للمؤتمر.