«البيئة» تستعرض التجربة المصرية في مؤتمر صون التنوع البيولوجي بكندا

ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مع نظيرها الكندي، سلسلة من الاجتماعات، بحضور الرئاسة الصينية للمؤتمر، بدأتها باجتماع مع رئيس مجموعة دول الاتحاد الأوروبي، لاستعراض رؤى ومقترحات كل مجموعة، والعمل على تقريب وجهات النظر وعرض الأفكار والحلول، مما يسهل عمليات وقف تدهور التنوع البيولوجي، وربط قضية تغير المناخ بالتنوع البيولوجي.

جاء ذلك ضمن اجتماعات الشق رفيع المستوى للدورة الخامسة عشر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، والتي تُعقد بمدينة مونتريال خلال الفترة من 7 إلى 19 ديسمبر الجاري، برئاسة الصين الرئيس الحالي للدورة 15 من المؤتمر.

الحفاظ على التنوع البيولوجي

وشهد الاجتماع عرض ما تم التوصل إليه نحو الحفاظ على التنوع البيولوجي، ووقف التدهور، ولتحديد الخُطى ووضع إطار ومبادئ للعمل خلال الفترة المقبلة، وتسريع وتيرة العمل لإنقاذ وحماية كوكب الأرض.

ومن ناحية أخرى، واصلت وزيرة البيئة ترأسها لسلسلة الاجتماعات مع مجموعة أخرى من الدول المشاركة بالمؤتمر من أجل تقريب وجهات النظر وتقديم التسهيلات اللازمة لوضع الاطار الدولى للتنوع البيولوحى، حيث اجتمعت مع رؤساء مجموعة دول اليابان والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا ونيوزلاندا.

التجربة المصرية في صون التنوع البيولوجي

واستعرضت وزيرة البيئة التجربة المصرية في صون التنوع البيولوجي، والحفاظ على المحميات الطبيعية بإشراك السكان المحليين لها والقطاع الخاص في إدارتها، وذلك من خلال تغيير مفهوم أن المناطق المحمية لا يمكن المساس بها، والتحول إلى مفهوم الشراكة في إدارتها وتطويرها لتحقيق استدامتها، واتاحة الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار في تقديم الخدمات بها، لتحقيق صون حقيقي للتنوع البيولوجي بها.

وأضافت الوزيرة، أن المجتمعات المحلية بالمناطق المحمية لها دور كبير في تحقيق استدامتها من خلال عرض تراثهم وتقاليدهم والمنتجات البيئية القائمين على إنتاجها، مما شجع وزارة البيئة المصرية على اتاحة الفرصة لهم بتقديم موروثاتهم بما يحقق العائد الاقتصادي والاجتماعي لهم، ودعم الشراكة بينهم والقطاع البنكي لتنفيذ مزيد من المشروعات البيئية والتراثية في المحميات، بما يساعد على تنميتها وصون تنوعها البيولوجي.