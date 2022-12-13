فرقة ومضة تقدم محاضرة عن الأراجوز وخيال الظل والمسرح الشعبي بمقر الأمم المتحدة

قدمت فرقة «ومضة» لخيال الظل وعروض الأراجوز، عرضاً بعنوان «المخايل والخليفة»، ومحاضرةً بعنوان المسرح الشعبي العربي ولغات التعبير الضمني، اليوم، في إطار احتفال الأمم المتحدة بيوم اللغة العربية، بمقرّها في جنيف.

وقدم الدكتور نبيل بهجت رئيس ومؤسس فرقة ومضة لخيال الظل عبر تقنية زووم، محاضرة بعنوان «المسرح الشعبي العربي واللغات الضمنية»، التي تناول فيها اللغات المختلفة التي تشكّل المعنى والدلالة، لعروض المسرح الشعبي، تحديداً «خيال الظل والأراجوز»، بعض عروض الأراجوز وخيال الظل، التي قدم من خلالها عرض عرض المخايل والخليفة، والمستلهم من الحادثة المشهورة لصلاح الدين الأيوبي والقاضي الفاضل، حول فنّ خيال الظلّ، كذلك يستفيد العرض بشكل مباشر من بابة طيف الخيال لابن دنيال.

وقال بهجت: «يبدأ العرض بطلب الخليفة بمنع خيال الظل إذ أنه أصبح باباً للخلاعة والمجون على حد قوله، فيعرض عليه المخايل أن يقدّم له عرضاً لخيال الظلّ محتكماً إلى القاضي الفاضل ليفصل بينهما في جواز هذا الفنّ من منعهِ، فيعرض عليهِ جزءاً من بابة طيف الخيال والتي تدور أحداثها حول توبة الأمير وصال، إذ يسعى الأمير لاستثمار توبته، لحصد مكاسب رخيصة، فيعلن أنه سيتوب ويتجوز أجمل امرأة في المدينة، ليستثير حفيظة الناس، الذين يتآمرون عليه فيعقدوا له على آتان، وهي أنثى الحمار»

وأشار إلى أن العرض قدم ضمن عروض فرقة ومضة بمهرجان الأراجوز المصري في دورته الثالثة، من إعداد وإخراج نبيل بهجت، وبطولة علي أبوزيد سليمان ومصطفى الصباغ ومحمود سيد حنفي وصلاح بهجت.