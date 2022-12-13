مسؤول ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يكشف لـ إيمان الحصري طريقة عمل مشروع ناجح

قال الدكتور نزار سامي، مدير برنامج الابتكار ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن الأفكار يتم نقلها إلى حيز التنفيذ من خلال دراسة الجدوى، لمعرفة إن كان المشروع له فائدة أو عائد اقتصادي يدر دخلا على العاملين به، ويتطلب من العملاء دفع المال مقابل الخدمات المقدمة.

السوق والماليات والإدارة والفكرة

وأوضح «سامي» في مداخلة عبر الفيديوكونفرانس لبرنامج «مساء DMC» مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على فضائية «DMC»، أن دراسة الجدوى هي مجموعة من الدراسات يتم تنفيذها على السوق والماليات والإدارة والفكرة وفريق العمل القائم على المشروع والخطة التسويقية والتشغيلية والمعدات والأدوات المطلوبة لتنفيذ المشروع، مضيفا أنه بعد ذلك يتم تحليل جميع العناصر ماليا ومعرفة إن كان المشروع مربحا أم لا.

نقاط القوة والنجاح والمهارات المتاحة

وأشار الدكتور نزار سامي إلى أن كل من لديه فكرة يجب أن يضعها في نموذج عمل وهو عبارة عن الإجابة عن مجموعة من الأسئلة لتوضيح صورة المشروع وهل من الممكن أن ينتقل للمستوى الثاني أم أنه بحاجة للتعديل، ومن أهم تلك الأسئلة معرفة نقاط القوة والنجاح والمهارات المتاحة.

حل مشكلة فئة معينة من الناس

وتابع «المشروع يجب أن يكون قائما على حل مشكلة فئة معينة من الناس، مع وجود تكنولوجيا توظف الأدوات بشكل صحيح، إلى أن نحصل على منتج يؤدي لقيمة مضافة مختلفة عن الآخرين، وبعد ذلك نسأل عن فكرة التسويق والدعايا للنمتج وكيفية الوصول للأسواق».