النائب أيمن محسب: قرض صندوق النقد يحفز تمويلات إضافية لمصر ويخفض الدين الحكومي

قال النائب أيمن محسب عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وأملاك الدولة بالحوار الوطني، إن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على قرض لمصر بقيمة 3 مليارات دولار، خطوة جيدة للغاية في إطار دعم الدولة المصرية لمواجهة التحديات الاقتصادية التي يمر بها العالم مؤخرا، التي شملت آثارها غالبية دول العالم خاصة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، وقبلها أزمة كورونا.

«محسب»: موافقة الصندوق على إقراض مصر شهادة ثقة جديدة

وأضاف «محسب» في بيان له، أن مصر قادرة على تجاوز هذه التحديات، موضحا أن كثير من الشائعات خرجت مؤخرا عن الاقتصاد المصري بهدف النيل منه إلا أن موافقة الصندوق على إقراض مصر شهادة ثقة جديدة من واحدة من أكبر المؤسسات الدولية على الإطلاق، مشيرا إلى أن الأمر لا يتعلق فقط بضخ تحويلات دولارية لمصر وإنما يمهد الطريق أمام استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة خلال الفترة المقبلة.

خفض الدين الحكومي إلى أقل من 80% من الناتج المحل

وأوضح مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة بالحوار الوطني، أن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على حزمة دعم مالي لمصر ستحفز تمويلات إضافية أخرى تصل إلى 14 مليار دولار، مؤكدا أن القرض من شأنه خفض الدين الحكومي إلى أقل من 80% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.

تعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين

ولفت «محسب» إلى أن الصندوق لم يطالب الحكومة المصرية بخفض الإنفاق على الدعم، مشيرا إلى أن الحكومة ماضية في خطتها لتعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين، وستكون هناك المزيد من إجراءات الحماية خلال الفترة المقبلة، لمواجهة التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات.