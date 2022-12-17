تفاصيل فك لفائف مومياء الملك أمنحتب الأول بالأشعة المقطعية

كشفت الدكتور سحر سليم، أستاذ الأشعة بجامعة القاهرة وخبيرة فحص المومياوات، تفاصيل فك اللفائف عن مومياء الملك أمنحتب الأول بالأشعة المقطعية، موضحةً: «الملك أمنحتب الأول ابن الملك أحمس قاهر الهكسوس وحكم مصر منذ 3300 عام، وهي المومياء الملكية الوحيدة بكامل لفائفها ولم يلمسها أحد، لأن كل المومياوات الأخرى جرى فك لفائفها».

الأشعة المقطعية تكشف معلومات كثيرة عن المومياء

وأضافت «سليم» في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر، أنّ الأشعة المقطعية تكشف معلومات كثيرة عن المومياء حتى الموجودة بكامل لفائفها وقناعها، لافتةً إلى أنها أزالت الضمادات ورأت وجه الملك بشكل آمن دون لمس المومياء عن طريق الأشعة المقطعية.

إزالة الضمادات على المومياء بطريقة احترافية

وتابعت أستاذ الأشعة بجامعة القاهرة: «تمت إزالة الضمادات على المومياء بطريقة احترافية باستخدام أحدث تقنيات الكمبيوتر، والملك أمنحتب الأول هو أول ملك يتم وضع يديه على صدره، بالإضافة إلى وجود التمائم وحزام من الذهب 34 خرزة، كما أن الأشعة المقطعية كشفت معلومات علمية عن الحضارة المصرية».

لو نظرنا إلى بقية القائمة سنجد اكتشافات من حضارات بأمريكا الجنوبية

وحول اختيار هذا الكشف كأفضل كشف في العالم، قالت: «لو نظرنا إلى بقية القائمة سنجد اكتشافات من حضارات بأمريكا الجنوبية وتمثال عمره عشرات الآلاف من السنوات بالنمسا، هناك 9 أخرى اكتشافات حول العالم وهي اكتشافات مهمة للغاية».