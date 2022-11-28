مدير التدريب بمتحف الحضارة: حفل نقل المومياوات ظل في وجدان المصريين

قالت الدكتورة مها سويلم، مدير إدارة التدريب بمتحف الحضارة، إنّ المتحف يضم 3 قاعات، الأولى هي القاعة المركزية، وتتميز بأخذ الزائر في رحلة من عصر ما قبل التاريخ إلى العصر الحديث، ويتمكن الزائر من معرفة جميع الحضارات التي مرت بها مصر.

قاعة المومياوات

وأضافت سويلم في حوار مع الإعلاميين أية جمال الدين وأسماء يوسف في برنامج «8 الصبح»، المُذاع على فضائية «dmc»، أنّ القاعة الثانية هي قاعة المومياوات، تحتوي على 20 مومياء، 17 ملك و3 ملكات من ملوك مصر القديمة، نقلوا العام الماضي بموكب مهيب شهده العالم أجمع، وشعر المصريين بالفخر خلاله وظل هذا الاحتفال في وجدانهم.

النسيج المصري عبر العصور المختلفة

وأوضحت مدير إدارة التدريب بمتحف الحضارة، أنّ القاعة الثالثة من قاعات متحف الحضارة تم إضافتها مؤخرًا، وهي قاعة النسيج، وتتضمن كل ما يخص النسيج المصري عبر العصور المختلفة، بداية من صنع الملابس من نبات الكتان بمصر القديمة مرورًا بأسرة محمد علي، لتنتهي بالملابس التراثية المختلفة الحلي والتطريز لكل سيدات مصر بمختلف المناطق كوجه بحري والصعيد والواحات.