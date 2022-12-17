«الأعلى للجامعات» يناقش الاستراتيجية الجديدة للتعليم العالي السبت المقبل

يعقد الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي و البحث العلمي و اجتماع المجلس الدوري الأول بمدينة الغردقة جنوب الوادي بمقر فرع الجامعة، السبت المقبل 24 ديسمبر بحضور رؤساء الجامعات المختلفة والدكتور محمد لطيف، أمين المجلس، لمناقشة عددا من الموضوعات الهامة المتعلقة بالعملية التعليمية في الجامعات والاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري 2022.

امتحانات الجامعات 2022

ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال انعقاده، أبرز الاستعدادات للامتحانات وجاهزية الجامعات والتأكيد على موعدها المقرر في يناير وفقاً للخريطة الزمنية للعام الجامعي، واستعدادات المستشفيات الجامعية خلال فترة الأعياد، بجانب التطرق لبعض الموضوعات الخاصة بالخطة الإستراتيجية الجديدة لوزارة التعليم العالي.

ويعقد الأعلى للجامعات السبت المقبل بعد انتهاء الاجتماع، أولى جلسات الورش الخاصة بمناقشة الخطة الإستراتيجية الجديدة لوزارة التعليم العالي بمشاركة رؤساء الجامعات لعرض ماتم الوصول إليه في الورش التي تم عقدها داخل أروقة الجامعات بشأنها.

امتحانات الفصل الدراسي الأول يناير المقبل

وفي السياق ذاته، أكد عدد من رؤساء الجامعات الاستعداد التام لامتحانات الفصل الدراسي 2022-2023، وأوضح رئيس جامعة المستقبل الدكتور عبادة سرحان في تصريحات لـ«الوطن»، الالتزام بقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية مع التشديد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من كورونا وتنفيذا لتوجيهات المجلس.