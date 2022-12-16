وزير التعليم العالي يستقبل السفير الهندي لبحث سبل دعم التعاون العلمي

استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أجيت جوبتيه السفير الهندي بالقاهرة، والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون بين مصر والهند في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بمقر الوزارة.

دعن علاقات التعاون العلمي والبحثي

في بداية اللقاء، أكد الوزير أهمية دعم علاقات التعاون العلمي والبحثي والتكنولوجي مع الهند، مشيدًا بالعلاقات المتميزة التي تربط بين مصر والهند، والتعاون بين الجانبين في مجال التعليم العالي وخاصة التعليم التكنولوجي، مشيرًا إلى الأهمية التي توليها مصر لتطوير التعليم التكنولوجي، والارتقاء بمستوى خريجيها بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل.

التنمية المستدامة

وخلال اللقاء، استعرض «عاشور»، إستراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي، والتي تتماشى مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن هناك 3,3 ملايين طالب بالجامعات المصرية، و27 جامعة حكومية، و27 جامعة خاصة، و20 جامعة أهلية، و10 جامعات تكنولوجية، 7 أفرع لجامعات دولية بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أن الوزارة نفذت خطة طموحة للتوسع في إتاحة التعليم العالي، ومواكبة الزيادة في عدد السكان حيث سيصل عدد الطلاب الملتحقين بمنظومة التعليم العالي في المستقبل إلى 5,5 ملايين طالب، مضيفاً أن الجامعات الجديدة تركز في برامجها على الربط بين التعليم والصناعة بما يلبى أولويات الدولة، واحتياجاتها في مجالات التنمية، وتوفير فرص عمل للخريجين بما يتواكب مع احتياجات سوق العمل.

وأوضح الوزير أن الرؤية المستقبلية لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي 2022-2032 تستهدف الاهتمام بتدويل التعليم العالي، وتعظيم الشراكة مع الجامعات العالمية المرموقة وخاصة في مجال التكنولوجيا في ظل التقدم التكنولوجي السريع الذي يشهده العالم.

الجامعات التكنولوجية الجديدة

وخلال اللقاء، ناقش الوزير مع الجانب الهندي سبل تعزيز التعاون مع الجامعات التكنولوجية الجديدة والبالغ عددها 10 جامعات تكنولوجية، وخاصة التعاون مع المعاهد الهندية التكنولوجية IITs والاستفادة من الخبرة الهندية في مجالات التكنولوجيا، فضلاً عن دعم الشراكة بين الجامعات المصرية ونظيرتها الهندية في المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يخدم أولويات الصناعة في البلدين، بالإضافة إلى إمكانية تبادل الخبراء بين الجانبين في مجال التكنولوجيا؛ لتقديم برامج تدريبية بالجامعات الجديدة، في ظل الاستفادة من التجربة الهندية في هذا المجال.

ودعا الوزير الجانب الهندي لزيارة الجامعات التكنولوجية الجديدة؛ لبحث آليات التعاون وخاصة في البرامج العلمية الجديدة، والتبادل الطلابي، وتبادل الخبرات والزيارات العلمية بين الجامعات التكنولوجية ونظيرتها الهندية، فضلاً عن إمكانية عقد ورش عمل لمناقشة آليات تعزيز الشراكة بين الجانبين.

ومن جانبه، أشاد السفير الهندي بالعلاقات التاريخية التي تربط البلدين، وخاصة في مجال التعليم العالي، مؤكدًا حرص بلاده على توثيق علاقاتها مع مصر في كافة المجالات، مشيرًا إلى أن الهند لديها أكبر نظام تعليمي، حيث تضم 38,5 مليون طالب في التعليم العالي وذلك وفقاً لعام 2019/2020، ويوجد بها 1,014 جامعة، فضلاً عن إدراج 71 معهدًا هندياً في تصنيف التايمز العالمي لعام 2022، وكذلك إدراج 89 جامعة هندية في تصنيف التايمز للاقتصاديات الناشئة عام 2022، لافتاً إلى بعض نماذج التعاون المثمرة مع مصر في مجال التعليم العالي، ومنها اتفاقيات التعاون بين الجامعات الكبرى بالهند ونظيراتها المصرية، ومنها: جامعتا عين شمس، وبنى سويف، وكذلك مجموعة السويدي، فضلاً عن التعاون في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والبرامج التعليمية المشتركة، وتبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

حضر اللقاء د. أشرف العزازي رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بالوزارة، ود.مصطفى رفعت مستشار نائب الوزير للتعاون الدولي، ود. هاجر سيف النصر القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين.