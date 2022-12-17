خبير اقتصادي: موافقة صندوق النقد الدولي على القرض تطمئن المستثمرين

قال الدكتور مصطفى بدره، خبير اقتصادي، إننا حصلنا على الموافقة النهائية من صندوق النقد الدولي على برنامج إكمال الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الصندوق يُشارك معنا خلال الأربع سنوات المقبلة في تقديم الدعم المالي والاستشاري لمصر، وذلك يعطي طمأنينة للكثير من المستثمرين في السوق المصرية.

مصر تمتلك عملية إصلاح تكاملية

وأضاف «بدره»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أن مصر تمتلك عملية إصلاح تكاملية لأن تدعو كثير من الشركاء العالميين في وثيقة المليكة، وكيفية طرح شركات للاستثمار لزيادة حركته، موضحًا أن الوضع العالمي متاثرًا للغاية، وارتفاع الفائدة والدولار عالميًا جراء الأمور والأحداث الاقتصادية ينعكس على الدول بما فيها مصر.

مصر تخطو في الطريق الصحيح لعبور الأزمة العالمية

وتابع أننا نخطو في الطريق الصحيح لكي نعبر الأزمة العالمية التي نشهدها في الوقت الحالي، لافتًا إلى أننا ننجح في تطوير الوضع الاقتصادي الخاص بنا، موضحًا أن إشادة المؤسسات الدولية ومنحها قرضا لمصر يعطينا ثقة في عبور الأزمة العالمية الراهنة، وللمستثمرين الأجانب لزيادة الشراكات والاستثمارات.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أننا نعمل على زيادة جذب المستثمرين الجدد للدخول في السوق المصرية، مضيفًا أن رئيس البنك الدولي أشاد بالقيادة السياسية لدينا، وأكد سير مصر بخطوات جيدة في ظل التداعيات العالمية.