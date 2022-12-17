عضو بـ«النواب»: موافقة صندوق النقد على القرض اعتراف دولي بنمو الاقتصادي المصري

قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن موافقة صندوق النقد الدولي على منح مصر 3 مليارات دولار خبر سار للغاية؛ لأنه يمثل اعتراف دولي كبير من أكبر المؤسسات الدولية التي تقود العالم ماليًا بأن الاقتصاد المصري جيد ويستطيع سداد التزاماته وينمو بشكل حقيقي.

موافقة صندوق النقد على القرض تؤثر إيجابيًا

وأضاف «محسب»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أن موافقة صندوق النقد على منح مصر قرضًا يؤثر إيجابيًا على النقد بشكل عام ولا سيما لضبط عملية سعر الصرف، متابعًا أننا سنشهد تعافي الجنيه المصري في الفترة المقبلة، مؤكدًا: «هذا الخبر أسعدنا جميعًا».

استثمارات الدولة العاملة تلبي احتياجات المواطن

وتابع أن الجمهورية الجديدة كانت تضع نصب عينيها فكرة تعديل مسار الاقتصاد المصري من خلال دعم الاستثمارات الخاصة والعامة بشكل يتسم بالأولويات، مشيرًا إلى أن توقيت المؤتمر الاقتصادي كان أكثر من رائع ومناسب، موضحًا أن الحكومة المصرية تطمئن القطاع الخاص وتقوم بـ70% من الاستثمارات في مصر، وذلك بهدف إنعاش القطاع الخاص في مصر، ما يعود بالنفع على الاقتصاد بشكل عام.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المستثمر الخاص هو الذي يهدف للربح، بينما الاستثمارات العامة التي تقوم بها الدولة تستهدف تلبية احتياجات المواطن المصري، متابعًا أن الدولة اهتمت بتعديل وتطوير البنية التحتية بشكل غير مسبوق في عهود مصر كلها، إذ أنها تتقدم 40 أو 50 درجة خلال 4 أو 5 سنوات فقط في تطوير وإنشاء شبكات الطرق.