ضوابط التصالح في المخالفات التي يصعب إزالتها: المتر بثلاثة أضعاف

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال اجتماعها بالأسبوع الماضي برئاسة النائب عماد سعد حمودة رئيس اللجنة على المادة 4 من مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء.

مشروع قانون التصالح

وتنص المادة على أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المعني بشؤن الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أو الوزير المعني بشؤن التنمية المحلية و الوزير المعني بالحالة المعروضة بحسب الأحوال قبول التصالح عن أي من مخالفات البناء المنصوص عليها في المادة «2»، من هذا القانون التي لم تستوف الشروط والضوابط والمستندات المقرة للتصالح في الحالتين الآتيتين:

1-استحالة أو صعوبة إزالة الأعمال المخالفة المراد التصالح عليها.

2-صعوبة استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة.

على أن يكون سعر التصالح للمتر المربع في أي من هذه الحالات ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقا لحكم المادة «9» من هذا القانون.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط اللازمة للتصالح في أي من الحالات المشار إليها، وإذا كانت المخالفة قد وقعت في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية يرفق مع المستند المطلوبة ما يفيد رد الجهة خلال أجل محدد بتقنين الوضع وفقا للقانون المنظم إذا كان يسمح بذلك.