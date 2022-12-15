نقيب المهندسين بالإسكندرية: قانون التصالح في مخالفات البناء يخدم المواطنين

أكد الدكتور محمد هشام سعودي، نقيب المهندسين في الإسكندرية، أهمية دور النقابة فى مناقشة قانون التصالح، لافتا إلى أنّ تقارير السلامة الإنشائية هى أهم الأسس التى بُنى عليها هذا القانون.

وقال «سعودي» إنّ النقابة أيضا تقوم بتشكيل اللجان الفنية على مستوى المحافظة، مؤكدًا جاهزية النقابة للتعاون في هذا الشأن، وضرورة أن يكون المهندس النقابي متخصصا فى الهندسة الإنشائية دون غيره، حفاظًا على الأرواح والأموال، مشيرا إلى أنّ قانون التصالح يخدم المواطن.

أمين المهنيين بـ«مستقبل وطن» يوضح أهمية قانون التصالح

من جانبه، أكد يسرى شعبان، أمين المهنيين بحزب مستقبل وطن في الإسكندرية أهمية قانون التصالح بالنسبة للمواطنين، موضحا حرص الدولة على التيسير عليهم في اجراءات التصالح مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية، وذلك خلال ندوة نقيب المهندسين، التي تناولت عددا من قضايا النقابة، أبرزها رؤية النقابة لمشروع التصالح، ضمن سلسلة من اللقاءات والندوات مع أعضاء مجالس ونقباء النقابات المهنية في المحافظة.

أعضاء الأمانة يطالبون بعقد اجتماعات دورية

ووفق بيان أمانة المهنيين في حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، اليوم الخميس، طالب أعضاء الأمانة بعقد اجتماعات دورية لمناقشة مقترحات كافة القوانين قبل عرضها على البرلمان وتقديم مقترحات لتعديلها لرفعها إلى أمانة المهنيين المركزية، مشيدين بالدور الوطنى الذى تقوم به نقابة المهندسين لخدمة المواطن السكندري.