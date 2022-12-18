شعبة الجلود: استقرار أسعار المنتجات الجلدية

قال محمد مهران رئيس شعبة الجلود بغرفة القاهرة التجارية، ورئيس المكتب الإقليمي للاتحاد العربي للمصنوعات الجلدية، إن أسعار المنتجات الجلدية تشهد ثباتا نسبيا في الوقت الحالي لزيادة نسبة الإقبال على الشراء وإحداث انتعاشة في السوق المحلية، موضحاً أن الأسعار ارتفعت عن العام الماضي متأثرة بعدة عوامل كباقي المنتجات الأخرى.

شركة لاستيراد الكيماويات

وأضاف مهران، في تصريحات اليوم لـ«الوطن»، أنه اقترح على الشعبة إنشاء شركة لاستيراد الكيماويات بسعر أفضل من أن يتم شراؤها من التجار والمستوردين مع وضع هامش ربح بسيط مقابل توفير مسلزمات الإنتاج لجميع المصانع العاملة في دباغة الجلود، مبيناً أن الزيادة هذا العام جاءت نتيجة زيادة أسعار المواد الخام، وزيادة أجور العمالة، بالإضافة إلى ارتفاع تكليف الكيماويات والجلاتينا والغراء.

شعبة الجلود: الإقبال على الشراء محدود رغم العروض والتخفيضات

وأشار مهران إلى أن الجلد من السلع الاستراتيجية، كما أن إنتاج مصر من الجلود كبير جداً ويفيض عن احتياجات السوق المحلية، كما أن نسبة الإقبال علي شراء المنتجات الجلدية في السوق المحلية هذا الموسم غير كبيرة نتيجة توجه المستهلك إلى شراء السلع والمنتجات الاساسية أولاً، كما أن العروض والتخفيضات لم تمثل فارقا كبيرا في زيادة الإقبال على الشراء.

وأوضح رئيس شعبة الجلود أن مصر تصدر الجلود الدبوغة كاملة الصنع الفائضة عن احتياجات السوق المحلية بما يعادل 3 مليارات جنيه، إلى العديد من الدول مثل الصين وإيطاليا والهند والبرتغال واسبانيا وغيرهم من الدول، حيث إن الجلد المصري يستخدم في أفضل البراندات العالمية.

وأوضح مهران أن جميع الوزارات المعنية والقيادة السياسية تبذل أقصى جهد لضبط الأسواق ومساعدة كل القطاعات، ما يحد من أي تصرفات فردية، مشيراً إلى أنه لا يمكن لأحد التوقع بما سيحدث بالنسبة لأسعار المنتجات الجلدية فالرؤية المستقبلية غير واضحة.