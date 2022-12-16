اشتراطات ترخيص الشون والصوامع ومخازن الجلود وأسطوانات الغاز

حدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 الضوابط والاشتراطات الخاصة بترخيص وتشغيل الشون والصوامع ومخازن الجلود وغيرها من الأنشطة التجارية لضبط الأداء والتعامل بشكل رسمي على تلك الأنشطة.

تشغيل الشون والصوامع

ومن إجراءات ترخيص وتشغيل الشون والصوامع والاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط ما يلي،

- أن يقتصر النشاط على عمليات تخزين وتشوين الحبوب في أجولة وبالتات فقط دون القيام بأي عمليات طحن أو جرش أو التبخير للحبوب أو استخدام كيماويات بالموقع نهائيا.

- الالتزام باشتراطات وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي على إجراءات التخزين المتبعة للحبوب.

- إعداد السجل البيئي والاحتفاظ به بموقع النشاط.

- تنفيذ الاشتراطات العامة للمحال، فيما عدا أرضية فيجوز تركها بدون دك أو تبليط.

- ألا تقل المسافة بين المحل والمساكن من كل جهة عن 100 متر، وإذا قلَّت المسافة عن ذلك تُعتبر الرخصة ملغية.

- يزود العمال بأقنعة واقية من الأتربة.

- إيجاد المراوح الميكانيكية الشافطة للأتربة.

اشتراطات ترخيص مخازن الجلود

وفيما يتعلق باشتراطات عمل وترخيص مخازن الجلود غير المدبوغة الخضراء والطرية والجافة وفق قانون المحال العامة فهى كالتالى،

-يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الآتية :

-يكون المستودع في منطقة الصناعات القذرة، أو لا تقل المسافة بين المحل والمساكن من كل جهة عن 250 مترا، وإذا قلت المسافة عن ذلك تعتبر الرخصة ملغاة تلقائيا.

- ألا يقل ارتفاع المحل عن 3 أمتار.

- ألا تقل مساحة النوافذ التي تطل على الهواء عن سدس مساحة الأرضية.

اشتراطات مخازن أسطوانات الغازات

وفيما يتعلق باشتراطات مخازن أسطوانات الغازات المضغوطة فهي كالتالي..

- أن يقتصر النشاط على تخزين وبيع أسطوانات الغاز فقط دون القيام بعمليات تعبئة أو إضافة أي أنشطة أخرى قبل الحصول على الموافقة البيئية المسبقة من الجهاز.

- يجوز أن تكون الأرضية ترابية مع عمل طرقات بعرض 2 متر بين الرصات من خرسانية مغطاه بخافق الزلط.