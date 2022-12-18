«المتة» مشروب لا يستغني عنه لاعبو الأرجنتين في كأس العالم.. ما قصته؟

منذ سنوات عديدة اشتهر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بتناول مشروب معين خلال ظهوره الدائم مع نادي برشلونة والمنتخب الأرجنتيني، وخلال كأس العالم قطر 2022 ظهر لاعبو المنتخب الأرجنتيني يحملون بين أيديهم أكوابا من المشروب العشبي، واسمه «المتة» فجميع الصور التي التقطوها خلال المونديال كان المشروب جزءًا منها.

مشروب المتة، هو مشروب عشبي يشبه الشاي ويأتي من نبات شجري دائم الخضرة يصل ارتفاعه من 4 إلى 6 أمتار، وهو شهير في أمريكا الجنوبية، ويستخدم أوراقه وأغصانه بعد تجفيفها ثم تقطعيها وغليها، ويعد من العادات والتقاليد لديهم، وموطنه الأصلي في الأرجنتين وباراجواي والبرازيل، ويزرع كأنواع الشاي العادي، وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، فالمنتخب الأرجنتيني سافر إلى قطر ومعه 1100 رطل من مشروب المتة.

المتة في الأرجنتين.. كالشاي والقهوة في مصر

أيمن عبد العزيز، استشاري التغذية، يوضح لـ«الوطن»، أن مشروب البتة يمكن شربه ساخنًا أو باردًا وهو آمن صحيًا ويشبه الشاي في مصر، فهو المشروب الأكثر شعبية في بلادنا، وكذلك المتة في الأرجنتين وأمريكا الجنوبية.

ولمشروب المتة بحسب استشاري التغذية له فوائد عديدة، منها أنه يمد الجسم بالطاقة مثل القهوة، وهو مُحفز جيد أيضًا لإنتاج الدوبامين، ويعزز الشعور بالسعادة، كما يحتوي على العديد من الفيتامينات والكالسيوم والحديد، ولكنه لا يسبب السهر ولا الأرق مثل القهوة، كما يحتوي على مضادات الأكسدة مثل الشاي الأخضر، ويقوي الجهاز المناعي، وهو مشروب خفيف على المعدة أيضًا.

الأرجنتين في نهائي كأس العالم

وسيلعب منتخب الأرجنتين اليوم الأحد أمام المنتخب الفرنسي في نهائي كأس العالم 2022، وسجل ليونيل ميسي في المونديال 5 أهداف وصنع 3 أهداف، كما سجل المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز 4 أهداف في البطولة.