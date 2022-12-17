عرض نهائي كأس العالم قطر 2022 بكلية «تجارة الإسكندرية» للطلاب غدا

أعلنت كلية التجارة بجامعة الإسكندرية عن عرض نهائي كأس العالم قطر 2022 في مدرج من مدرجات الكلية، غدا الأحد وذلك في إطار اهتمام الكلية على تشجيع الطلاب على حب الرياضة فضلا عن الجانب الأكاديمي.

عميد كلية التجارة: نعمل على احتضان الطلاب ودمجهم داخل الكلية

وقال الدكتور السيد الصيفي، عميد كلية التجارة بجامعة الإسكندرية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن إدارة الكلية تعمل على احتضان الطلاب ودمجهم داخل الكلية إيمانا بأهمية الرياضة وتشجيع الطلاب على متابعة تلك المباريات.

عرض نهائي كأس العالم قطر 2022 بكلية التجارة غدا

كما دعت كلية التجارة بجامعة الإسكندرية في بيان، جميع الطلاب بالكلية للحضور والاستمتاع معا برفقة بعضهم لمشاهدة المباراة النهائية في نهائي كأس العالم قطر 2022 بين فريقي الأرجنتين وفرنسا وذلك غدا الأحد على أن يتم عرض المباراة «بمدرج د» بالكلية في الساعة 5 مساء.

نهائي كأس العالم قطر 2022 داخل مدرجات جامعة الإسكندرية

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور السيد الصيفي عميد الكلية والدكتور أيمن شتيوي وكيل الكليه لشئون التعليم والطلاب وإدارة رعاية الشباب واتحاد طلاب الكلية لجذب الطلاب لمشاهدة نهائي كأس العالم قطر 2022 في الجامعة بدلا من الجلوس على المقاهي للحفاظ على أمان وسلامة الطلاب.

نهائي كأس العالم قطر 2022 يثير إعجاب الطلاب

وأثارت فكرة عرض نهائي كأس العالم قطر 2022 بمدرجات كلية التجارة إعجاب الكثير من بينهم طلبة غير ملتحقين بالكلية طالبين تعميم الفكرة على جميع الكليات.