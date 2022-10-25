تغيير اسم كلية التجارة بجامعة الإسكندرية.. اعرف أسبابه وتأثيره على الطلاب

أصبح تغيير اسم كلية التجارة جامعة الإسكندرية واحدًا من أهم الأمور التي طرأت على الوسط الجامعي، بعدما أعلن الدكتور السيد الصيفي، عميد كلية التجارة بجامعة الإسكندرية، المسمى الجديد، مشيرًا إلى أن ذلك يخدم الطلاب من حيث المقررات والحصول على فرص عمل مميزة بعد التخرج.

وكشف «الصيفي» في تصريحات لـ«الوطن»، عن تغيير اسم كلية التجارة جامعة الإسكندرية، موضحًا أن القصة بدأت منذ 4 سنوات بالتحديد عام 2018، حيث حصلت الكلية على موافقة مجالس الأقسام العلمية ومجلس الكلية ومجلس الجامعة ومجلس لجنة القطاع التجاري، بالإضافة إلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات، فيما يتبقى موافقة رئيس مجلس الوزراء ليكون رسميًا.

اسم كلية التجارة جامعة الإسكندرية الجديد

وجاءاسم كلية التجارة جامعة الإسكندرية الجديد هو «كلية الأعمال» أي «البيزنس» والتي تهدف إلى تحويل خريج الكلية من «باش كاتب» إلى «رجل أعمال» على حد قول عميد الكلية.

ماذا بعد تغيير اسم كلية التجارة جامعة الإسكندرية؟

ولم يقتصر تغيير اسم كلية التجارة جامعة الإسكندرية، على المسمى فقط بل المواد الدراسية أيضا تماشيًا مع التطورات والاتجاهات العالمية في مجال الأعمال مما يتناسب مع متطلبات سوق العمل محليا ودوليا.

سبب تغيير اسم كلية التجارة جامعة الإسكندرية

وأكد عميد الكلية سبب تغيير اسم كلية التجارة جامعة الإسكندرية لخدمة مصلحة الطلاب على كون مسمى «التجارة» يقتصر على البيع والشراء وتبادل السلع والخدمات، بينما مسمى «الأعمال» فهو أوسع وأشمل وهو ما يتسق مع ما تقدمه الكلية من برامج وما بها من أقسام ومسارات.

تأثير تغيير اسم كلية التجارة جامعة الإسكندرية

وعن تأثير تغيير اسم كلية التجارة جامعة الإسكندرية، فأشار إلى أن الاسم الجديد لن يؤثر على الساعات التدريسة لمقررات الأقسام العلمية بالكلية طبقا للوائح الدراسية السارية بالكلية.