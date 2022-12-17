وكيل «تعليم الشيوخ»: نرفض التدخل الأجنبي في الشأن المصري

أكدت دكتورة راندا مصطفى وكيل لجنة التعليم والتكنولوجيا بمجلس الشيوخ وأمين المرأة بحزب حماة الوطن، رفضها لمحاولات الوقيعة بين الشعب ومؤسسات الدولة بالتدخل الأجنبي في الشأن المصري.

ورفضت ادعاءات نقص حقوق الإنسان في مصر، مؤكدة أننا نحصل على حقوقنا كاملة في مصر منها الصحة من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل التي ستعمم في أنحاء الجمهورية وتوفر العلاج الباهظ في حين في دولة مثل أمريكا بها قائمة انتظار طويلة.

وأوضحت أن الرئيس السيسي أمر بعلاج مليون إفريقي بعد القضاء على فيروس سي بين المصريين.

وقالت إن كل خريج من كلية الطب يكلف الدولة 5 ملايين جنيه لتعليمه ثم يخرج ليعمل في الدول الأجنبية ونريد أن نضمن حياه كريمة لكل مصر.

الظروف الاقتصادية العالمية

وأوضحت: وزير التموين أعلن عن مخزون في القمح لمدة 5 أشهر والزيت لمدة 7 أشهر بالإضافه إلى توافر السلع الأساسية ونحتاج فقط إلى ضبط الأسعار من خلال رفض المواطن لشراء المنتجات غالية السعر لإجبار التاجر على تخفيضها.

المرأة والطفل وذوي الهمم

كما أشادت بدور الدولة المصرية في دعم المرأة المصرية وتقلدها المناصب المختلفة وكذلك حقوق الطفل وذوي الهمم ودعم الرئيس السيسي لهم، مشيرة إلى أنها عضوة في برلمان عموم إفريقيا وتحضر الجلسات كل شهرين لمده 15 يوما موضحة غياب الأمن بجنوب إفريقيا ولا تتجول في الشوارع إلا بتأمين مسلح من قبل السفارة المصرية هناك وتعود لمصر لتنعم برغد الأمن والأمان.

المشاركة في الحوار الوطني

وطالبت بتوصيل رسالة الحوار الوطني للشباب في الجامعات والمساجد والكنائس والمشاركة من خلال أرقام واتس الحوار الوطني بعرض مقترحات ونقد بناء والتفكير خارج الصندوق، مؤكدة أن مصر ستظل الأكبر ولن نسمح بتدخل أجنبي.

جاء ذلك خلال انعقاد الصالون الثقافي للحوار الوطني لحزب حماة الوطن اليوم في إحدى الفنادق بمدينة بورفؤاد ببورسعيد وتم خلاله مناقشة قضية التدخل الأجنبي في الشأن المصري.