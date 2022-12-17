جمارك بورسعيد تحبط محاولة تهريب كمية من السجائر الأجنبية

تمكنت الإدارة العامة للمنافذ ببورسعيد برئاسة السيد أحمد حسن بالتنسيق مع شرطة موانئ بورسعيد من ضبط محاولة تهريب كمية من السجائر الأجنبية الصنع الغير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك.

معلومات وإخبارية سرية

البداية كانت معلومات سرية واردة لإدارة منفذ الرسوة الجمركى بمحاولة م . أ . ع سائق السيارة رقم ف ر 3728 تهريب كمية من البضائع الأجنبية الصنع .

تشكيل لجنة جمركية لتفتيش السيارة المستهدفة

وقررعلى السيد أحمد حسن مدير إدارة المنافذ تشكيل لجنة جمركية برئاسة مصطفى عبده عطيه مأمور الوردية بمنفذ الرسوة وإسلام محمد الشناوي وسامي أبو سرجيوس ومحمد السيد الحليلي مدير التعريفة لتفتيش السيارة حال وصولها للمنفذ فتبين وجود عدد 308 قاروصة سجائر أجنبية الصنع الغير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية مختلفة الأنواع مخباة في داخل السيارة .

وبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة 202 ألف و300 جنيه .

اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر جمركى

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بعد العرض على السيد احمد حسن مدير ادارة المنافذ الجمركية إتخاذ كافة الإجراءات الجمركية والقانونية لمخالفة الواقعة لقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية.

يأتي ذلك تنفيذ تعليمات الشحات الغتوري رئس مصلحة الجمارك ومحمد حسام رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة ومحمد حنفى مستشار رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .