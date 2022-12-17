حبس أب وأم بتهمة قتل ابنتهما وإلقاء جثتها في الرشاح بقليوب

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس أب وأم لاتهامهما بالتخلص من جثة رضيعة بمنطقة رشاح زاوية النجار بقليوب حيث عثر على الجثة ونجحت أجهزة البحث الجنائي بمركز شرطة قليوب في كشف غموض العثور على الجثة بجوار رشاح منطقة زاوية النجار دائرة المركز وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث والتصريح بدفن الجثة وحبس المتهمين 4 أيام.

وتبين من التحريات أن والد ووالدة الضحية وراء ارتكاب الواقعة وتم ضبطهما وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

العثور على جثة طفلة رضيعة بقليوب

تلقى العميد أنور حشيش مأمور مركز شرطة قليوب بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة طفلة بجوار رشاح بمنطقة زاوية النجار بدائرة المركز وتم إخطار مدير أمن القليوبية.

توصلت التحريات إلى أن الجثة لطفلة تدعى «شمس» تبلغ من العمر عامين لأب له معلومات جنائية مقيم بمنطقة حدائق القبة بمحافظة القاهرة.

تفاصيل قتل طفلة بقليوب

كما تبين أنه اثناء تعاطي الأب والأم للمواد المخدرة انهال الأب على الطفلة بالضرب حتى لفظت أنفاسها الأخيرة وقامت الأم بأخذ جثة الطفلة وإلقائها بجوار رشاح بمنطقة زاوية النجار دائرة مركز شرطة قليوب كما تبين عدم قيد الطفلة بالسجلات لزواج الأب والأم عرفيا.

وجرى ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق وصرحت بدفن الجثة.

وأوضح أحمد داود المحامي لـ«الوطن»، أن الواقعة تندرج تحت جريمة ضرب أفضى إلى موت والتي يقضي القانون بمعاقبة المتهمين بالسجن لمدة تصل إلى 7 سنوات سجنا مشددا بجانب عقوبة في حيازة المخدرات وتعاطيها وتصل للسجن وفي حالة سبق الإصرار والترصد تصل العقوبة المؤبد أو الإعدام وفق تقرير الطب الشرعي وإحالة الجناية للجنايات من النيابة.