إحالة أوراق نجار قتل خفيرا لسرقة مصنع في قليوب إلى المفتي

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، بإحالة أوراق نجار مسلح لمفتى الجمهورية، للتصديق على حكم إعدامه لقيامه بقتل خفير خصوصي أثناء سرقته محتويات مصنع أثاث في قليوب.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الرحمن ياسين، رئيس محكمة جنايات شبرا، وعضوية المستشارين أحمد رفعت النجار وتامر عادل حجازي، بأمانة سر رضا فتحى جاب الله.

العثور على جثة خفير مقتول بمصنع بقليوب

تلقت أجهزة أمن القليوبية بلاغا بالعثور على جثة «ع أ ع»، خفير خصوصي ومهشم الرأس داخل مصنع أثاث بقليوب، وانتقلت الأجهزة الأمنية، وبسؤال صاحب المصنع، أفاد بأن المجني عليه يعمل في المصنع خفير خصوصي، وأنه اكتشف الواقعة أثناء حضوره للمصنع صباحا.

وتشكل فريق بحث جنائي لكشف غموض الواقعة، وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة نجار مسلح تسلل ليلا لسرقة محتويات المصنع، فأمسك به المجني عليه، فقام المتهم بضربه على رأسه بحجر، فأرداه قتيلا.

ضبط المتهم بقتل خفير مصنع قليوب

وأُلقي القبض على المتهم، ويدعى «عصام س م»، 52 سنة، نجار مسلح، واعترف بارتكاب الواقعة، مشيرا إلى أنه حاول سرقة محتويات المصنع ليلا ففوجئ بالخفير، فحاول التخلص منه، حيث شل حركته وقام بضربه بحجر على رأسه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأحيل المتهم للنيابة، فتولت التحقيق، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وصرحت بدفن جثة المجني عليه عقب مناظرة الطب الشرعي، وطلبت تحريات المباحث، وأحالته للمحاكمة فقضت المحكمة بحكمها السابق.