الجامعات: امتحانات منتصف العام في مستوى الطالب المتوسط

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، الاستعدادا التام لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2022-2023، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، لافتين إلى أنّ الامتحانات تكون وفقا لقدرات الطالب المتوسط، ولا تعديل أو حذف للمقررات أو تعديل في المناهج والخريطة الزمنية للعام الجامعي والامتحانات.

لا تعديل في مواعيد الامتحانات

وقال الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، إنّ الجامعة مستعدة لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2022-2023، دون تعديل في الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الأول أو المناهج الدراسية.

إجراءات احترازية للوقاية من كورونا

وأضاف حسن لـ«الوطن»، أنّه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، وجرى التنبيه على الكليات المختلفة بأن تكون الامتحانات وفقا لقدرات الطالب المتوسط ومن المناهج الدراسية المقررة على الطلاب خلال التيرم.

وأوضح الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، أنّ الامتحانات ستعقد في موعدها دون تعديل في الخريطة الزمنية الخاص بها، وستكون وفقا لقدرات الطالب المتوسط.

وتابع عبدالخالق لـ«الوطن»، أنّه لا توجد أي قرارات بتعديل المناهج أو حذف من المقرارات، حيث تسير الدراسة بصورة منتظمة وهادئة وفقا للجدول الزمني والخريطة المعلنة من قبل وزارة التعليم العالي، والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية.