الجامعات تحدد إجراءات مكافحة الفساد في مختلف تعاملات الطلاب

حددت الجامعات مجموعة من الإجراءات الخاصة بالقضاء على الفساد في مختلف التعاملات التي تتم في البيئة التعليمية، وذلك بالتزامن مع إطلاق الرقابة الإدارية المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030، وضّح تفاصيل هذه الإجراءات مقررو لجنة مكافحة الفساد في عدد من الجامعات.

إلغاء الخزينة المالية

في البداية، استهدفت إجراءات جامعة طنطا القضاء تماماً على الفساد، وجاءت أولها إلغاء الخزينة المالية، والتي حلت مشكلات عديدة كانت أبرزها الازدحام وإهدار الوقت، وفق ما فسره الدكتور هاني الشامي، مقرر لجنة مكافحة الفساد بالجامعة.

أصبحت جميع التعاملات بالجامعة فالكتب متاحة إلكترونياً من خلال منصة مخصصة لها، فيؤكد الدكتور هاني الشامي لـ«الوطن»، أنه يتم تسجيل المقررات الدراسية أيضاً إلكترونياً، فضلاً عن وجود منظومة إلكترونية للرعاية الصحية.

تطبيق نموذج الإدارة بالأهداف

القضاء على الفساد لم يقتصر فقط على إجراءات متعلقة بالطلاب، لكن اشتمل أيضاً على إجراءات متعلقة بأعضاء هيئة التدريس، بحسبما رواه مقرر اللجنة، موضحاً أن التقديم للوظائف بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس كمديري الوحدات ذات الطابع الخاص ومنسقي البرامج الأكاديمية يتم إلكترونياً.

تعمل جامعة طنطا، وفق نموذج يسمى نموذج الإدارة بالأهداف، والذي يتم على أساسه اختيار الوظائف المختلفة في الجامعة، حيث تُعقد الامتحانات الخاصة بالقبول إلكترونياً بما يضمن تحقيق عنصر الشفافية، فضلاً عن العمل على تقليل الاعتماد على التعاملات الورقية.

الدكتور محمد حسن، مقرر لجنة مكافحة الفساد بجامعة عين شمس، روى أن الطالب الجامعي معايش للأحداث، وعلى أساس ذلك تحرص الجامعة على تشكيل وعي بكل ما يتعلق بالأحداث الجارية، وذلك من خلال عقد لقاءات شتى مع مختلف المسؤولين بالدولة.

تفعيل عنصر الإتاحة المعلوماتية

اللقاءات التي تنظمها جامعة عين شمس، تهدف إلى التعريف بآلية مكافحة الفساد، وفق ما رواه الدكتور محمد حسن لـ«الوطن»، مؤكداً أن هذه اللقاءات تهدف إلى إنشاء كيانات تحد وتمنع سوء الاستفادة من المال العام.

أتاحت جامعة عين شمس، جميع الخدمات بشفافية مطلقة، من خلال منظومة إلكترونية، فلا مجال لتعامل الطالب مع الشؤون، لأن المنظومة معزولة تماماً عن العنصر البشري، وتشمل الأمور المالية والمقررات الدراسية وشهادات التخرج.

تهتم الجامعة بعنصر رئيسي وهو عنصر الإتاحة المعلوماتية، والذي أكد دوره الدكتور محمد حسن، موضحاً أن الإتاحة المعلوماتية تقلل تعامل الطالب مع العنصر البشري، وتقضي على تنوع الشبابيك في الكليات.

نجاح إجراءات مكافحة الفساد، يتوقف على التقييم المستمر، وهو ما اهتمت به جامعة عين شمس، في عمل تقييم مستمر من خلال استبيانات للكشف عن جوانب القصور وعلاجها، فضلاً عن تفعيل مدونة للسلوك الوظيفي، والنظر في الشكاوى المقدمة من الطلاب.

اجتماعات دولية عبر الإنترنت مع مؤسسات مكافحة الفساد

تضمن تقرير هيئة الرقابة الإدارية الخاص بالممارسات الناجحة لمكافحة الفساد، الجهود الملموسة التي نفذتها جامعة حلوان، ووضحت تفاصيلها الدكتورة حنان كمال، مقرر لجنة مكافحة الفساد بالجامعة، والتي اشتملت على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الثقافية والاجتماعية للطلاب لنشر ثقافة مكافة الفساد، فضلاً عن جهودها في التعاون الدولي بين مؤسسات التعليم العالي.

نفذت جامعة حلوان، اجتماعات دولية عبر الإنترنت (ويبنارات) مع مؤسسات مكافحة الفساد وجامعات في مختلف القارات لمناقشة قضايا مكافحة الفساد وحلولها في مؤسسات التعليم العالي، وفق ما روته الدكتورة حنان كمال لـ«الوطن».