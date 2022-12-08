رؤساء اتحاد الكليات الجدد يكشفون خططهم خلال الفترة المقبلة: تدريب وتثقيف

أجندة مُكدسة بأفكار وطموحات شتى، مُرتبطة ارتباطا وثيقا بكل ما يدور في مخيلة الطالب، من تدريب عملي، زيارات ميدانية، إلى ندوات توعوية تثقيفية، كلها تكون شخصيته وتنمي مهاراته على اختلاف تخصصه العملي في الكلية، حدد ملامحها رؤساء اتحادات الكليات الجدد، الذين تم إعلان أسمائهم رسمياً أمس واليوم، وعزموا على البدء في تنفيذها بتنسيق كامل مع إدارات الكليات.

آلاء خالد، رئيسة اتحاد طلاب كلية الإعلام بجامعة بني سويف، وضعت نصب عينيها تنفيذ أنشطة جديدة ومبتكرة، على رأسها تأسيس مسرح باسم الكلية وكورال خاص لها، انطلاقاً من كون الكلية بها تخصصات علمية تؤهل الطلاب لذلك بشكل جيد.

وضعت آلاء خالد تصورها النهائي للمسرح والكورال الخاص بالكلية، بحسب حديثها لـ«الوطن»: «عندنا قدرات ومواهب مختلفة سواء في التمثيل أو الغناء هنهتم بالقدرات دي ونطوعها كويس، وهنظم ندوات توعوية وتثقيفية لربط الطلاب بكل مستجدات البيئة المحيطة، وإتاحة الفرصة للتعبير عن آرائهم ومقترحاتهم».

التغيرات المناخية والزيارات الميدانية سواء للشركات أو المصانع، تأتي على رأس أجندة مؤمن شوقي، رئيس اتحاد طلاب جامعة الدلتا التكنولوجية، وفق حديثه لـ«الوطن»، أنه سيهتم بالزيارات العملية والتدريبات الصيفية، بجانب توعية الطلاب بأهمية هذه الزيارات التي توفرها الكلية للمصانع والشركات للتدريب العملي.

سيهتم «شوقي»، بالقضايا المجتمعية على اختلاف أنواعها، وذلك من خلال تنظيم العديد من الندوات والمؤتمرات التوعوية والتثقيفية، فضلاً عن الاهتمام بتفعيل دور الطلاب المجتمعي وتهيئة الشباب لأن يكونوا في مواقع اتخاذ قرار.

انتهاء انتخابات اتحاد الطلاب بكليات جامعة القاهرة

في سياق متصل، أكد رؤساء الجامعات انتظام أعمال انتخابات الاتحادات الطلابية ودعمهم لكافة أفكار الشباب البناءة، حيث أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان تحفيز الطلاب وصقل مواهبهم الإبداعية ودعم روح التنافس بينهم، مبينا أن تجربة الانتخابات تثري خبرات الطالب وتضعه في طريق الديمقراطية والمشاركة الفعالة في المجتمع.

من جانبه، حث الدكتور عربي السيد كشك، رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، جميع الطلاب على المشاركة في مختلف الأنشطة، لصقل خبراتهم ومهاراتهم، ودعم روح التنافس والعمل الجماعي بينهم، وأن يكونوا خير سفراء للجامعة في المجتمع، مؤكداً دعم الجامعة للاتحادات الطلابية، وتوفير كافة الإمكانات لها للقيام بأنشطتها التي تساهم في بناء شخصية الطالب.

وفي سياق آخر، أسدلت جامعة القاهرة الستار على الانتخابات الطلابية في أجواء ديمقراطية شفافة، والتي فاز فيها الطالب عبد الله طه بكلية الإعلام برئاسة اتحاد طلاب الجامعة، والطالبة فاطمة الزهراء كلية التربية للطفولة المبكرة نائبًا لرئيس الاتحاد، بعد ترشح 4 طلاب على منصب رئيس اتحاد طلاب الجامعة ونائبه وتم انتخاب 7 أمناء للجان العليا.

وهنأ رئيس الجامعة الفائزين ووجه بتوسيع دور الاتحاد ومشاركة جميع الطلاب فى مختلف الأنشطة ودعم روح المنافسة للاشتراك فى المسابقات داخليا وخارجيا، بعد أن جرت عملية الانتخاب على رئيس اتحاد طلاب الجامعة ونائبه بالاقتراع السري بمشاركة 40 طالبا وطالبة من رؤساء ونواب الاتحادات الطلابية بكليات جامعة القاهرة.

وأكد رئيس جامعة القاهرة أن التجربة أثبتت أن من يشتركون في الأنشطة الطلابية يكونون أكثر نجاحا في الحياة العملية، موضحًا أن هذه المشاركة تصنع جزءا من شخصية الطالب، وتؤهله للعمل في إطار الفريق، وتربي لديه مهارات العمل الجماعي في أي مجال من مجالات الحياة العملية، وأنه سيتم تقديم الدعم الكامل والتسهيلات التي يتطلبها دورهم الجديد، مؤكدًا أن الجامعة ليست مكانًا للعلم فقط وإنما لبناء الشخصية المتكاملة للطلاب.