«إيمان» احترفت تصوير الطعام.. «الأسرة لم تبعدني عن حلمي»

تعتقد معظم السيدات أن الأحلام تنتهي مع بداية الزواج، فتربية الأطفال والحياة الزوجية قد تنسي المرأة أحلامها، التي كانت تسعى جاهدة لتحقيقها، بينما «إيمان زكي البلكي»، ابن محافظة الدقهلية، كان لها رأي آخر، إذ بدأ شغفها بالتوصير الفوتوغرافي وتحديدا تصوير الطعام بعد زواجها، وإنجابها لتوأم 8 سنوات.

بدأت «إيمان»، صاحبة الـ36 عاما، في تأسيس «meme food»، لتعليم الطبخ والوصفات الجديدة للسيدات، ولكن جميع متابعيها أسدوا لها النصائح لتصوير الوجبات التي تطهوها بشكل أكثر احترافيا، لتستجيب الشابة الثلاثينية لمطالب متابعيها، وتتعلم التصوير الفوتوغرافي من خلال فيديوهات اليوتيوب لمصورين أجانب، وتتبع طريقة تصويرهم للمنتجات والطعام.

وحول تعلم التصوير الفوتوغرافي للطعام، قالت إيمان لـ«الوطن»، « بدأت أعلم الناس الطبخ على صفحة meme food، ومعظم المتابعين نصحوني اتجه لتصوير الأكل، فحبيت الفكرة وبدأت اتفرج على فيديوهات لمصورين أجانب، أشوف كواليس التصوير، وامشي على نفس الخطوات، فحبيت الموضوع أكتر فبدأت أبقى بروفيشنال فيه أكتر».

وأضافت «البلكي»، «بدأت بتصوير الطعام بالهاتف في البداية، وقامت بمشاركته على صفحات التصوير، لاستفيد من أراء ونقد المصورين المختلفين»، مشيرة إلى أنها عندما بدأت تحترف التصوير، قامت بشراء كاميرا أكثر تطورا لتضفي على تصويرها الإحترافية والجمال، «بدأت انزل صوري الأول بالفون، واسمع نقد الأصدقاء والأساتذة اللي عندهم خبرة أكبر، ومع الممارسة، متابعة كواليس تصوير الأجانب من قنوات اليوتيوب، والتغذية البصرية المستمرة، اشتريت كاميرا عشان أطور من نفسي أكتر».

مواكبة التطور السريع في مجال التصوير

وأشارت المصورة الشابة، إلى أنّها لم تكتفِ بتعلم فن التصوير فقط، بل سعت جاهدة لتتعلم التصميم والتعديل، لتضفي على الصور التي التقطتها الجمال والإبداع، لمواكبة التطور السريع في مجال التصوير الفوتوغرافي، موضحة أنّها لم ترغب في تقليد تصوير أحد، وإنما كانت تصور حبا في الأشياء التي التقطتها كاميراتها، وكانت تتبع في ذلك مدارس الأجانب في التصوير، مشيرة إلى أنها لا تحب التقليد، إذ أن التصوير فن يجب أن يكون نابعا من روح الفنان وحبه لما يلتقتطه بعدسته.

وأوضحت «إيمان»، أنها تلقت عروض للعمل في عدد كبير من الشركات بالقاهرة والأسكندرية، ولكنها رفضت العمل نظرا لعدد الساعات الطويلة، التي ستؤثر على تربية أطفالها وحقوق بيتها عليها كأم وزوجة، وبالتالي اتجهت للعمل أونلاين بإعطاء كورسات أونلاين مجانية لتعليم الآخرين كيفية تصميم خلفيات للتصوير، مضيفة إلى أنها تقوم ببيع بعض تصاميم الخلفيات، لتتمكن من شراء أدوات ديكورات التصوير ومعداته.

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مواجهة الصعوبات

وعن الصعوبات التي واجهتها خلال رحلة التصوير، قالت «من أكتر الصعوبات اللي قابلتني هي إن تصوير الأكل كان بيحتاج لميزانية كبيرة جدا، وأحيانا مش بلاقي الحاجات الأساسية لتصوير الأكل، فاتجهت لمحلات الأنتيك القديمة، فضلا عن المجهود البدني الكبير المبذول في ترتيب الديكورات وتنظيمها، توفير أماكن مناسبة ليها، وتوفير المعدات اللازمة للتصوير، بالإضافة لصعوبة التعامل مع العملاء في بعض الأحيان.

ذكرت «البلكي»، أنّ زوجها والكثير من الأصدقاء والأقارب قدموا الدعم والتشجيع لها للاستمرار في فن التصوير الفوتوغرافي، موضحة أنها لولا هذا التشجيع لما استطاعت الاستمرار وتطوير نفسها في هذا المجال، موجهة الشكر إلى جميع من دعمها بكلمة أو تعليق خلال رحلتها إلى اكتشاف موهبتها في التصوير، بالإضافة إلى أنها تود إهداء نجاحها إلى والدها رحمه الله، والذي يعد الداعم الأول في أي خطوة في حياتها قبل رحيله.