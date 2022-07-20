عاجل .. الحكومة تعتمد إتاحة التصوير الشخصي والتذكاري بالأماكن العامة مجانا

أعلن الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اعتماد مجلس الوزراء في اجتماعه الذي عقد اليوم في مدينة العلمين الجديدة، قرارا بشأن قواعد وضوابط التصوير الشخصي والتذكاري والهواة للمصريين والأجانب الوافدين والمقيمين، موضحا أنّ الأصل في التصوير هو الإتاحة كلما كان ذلك ممكنا، إذ إنّه يمثل ترويجا لمصر والسياحة.

تصريح مسبق للتصوير في الشارع

وتابع وزير السياحة والآثار: «صور اللي عايزه في الشوارع، الميادين والنيل والشوارع اللي بتعبر عن تراث مصر وحضاراتها، والمكان اللي عايزه، لكن لو هتصور بمعدات تصوير محترفة زي إضاءة أو هتقفل الشوارع، لازم تصريح مسبق».

وأضاف العناني: «طالما بتصور عادي في الشوارع والأماكن العامة، صور عادي، ومتدفعش جنيه لحد، عايز الناس توصل للشوارع والآثار، وتصور جمال مصر زي الأقصر وأسوان أو غيرها.. هي خير دعاية لمصر».

وشدد وزير السياحة والآثار، على أنّ التصوير التجاري المحترف يحتاج التقديم للحصول على تصاريح، متابعا: «لو في هناك مشاهد مسيئة للآداب العامة أو صورة الدولة، لازم تصاريح مسبقة».

وأوضح أنّ هناك لجنة برئاسة وزارة السياحة والآثار، بمشاركة جهات معنية أمنية وثقافية، والمجلس الأعلى للإعلام، والاتحاد المصري للغرف السياحية، والمجلس الأعلى للآثار، والتي توصلت للأمور سابقة الذكر.

قواعد منظمة

وأشار إلى أنّ «التصوير في الشارع لم يكن له قواعد منظمة لذلك، وكان ممكن يحصل لغط، مفيش مانع عن التصوير، لكن مكانش فيه قواعد».

ولفت العناني، إلى أنّ الإنتاج المتعلق بمصر من الإنتاج السينمائي، أو التصوير فيها سيكون هناك شباك واحد للتقدم بها قبل القدوم إلى مصر، ودفع الرسوم مرة واحدة، ثم أخذ التصاريح الممكنة خلال مدة زمنية معلنة، موضحا أنّه سيكون هناك قانون لتيسير التصوير السينمائي والدعائي لمصر، مع تحفيز الإجراءات.