«السيادة السوداني» يودّع نائبة رئيس «يونيتامس»: بذلت جهدا كبيرا لإحلال السلام

أشاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم، بجهود نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة «يونيتامس»، خارجياتا لوندياي، لدعم المرحلة الانتقالية في السودان لإحلال السلام والاستقرار.

وذكر إعلام مجلس السيادة الانتقالي، في بيان عنه اليوم: «جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس السيادة، نائبة رئيس البعثة، بمناسبة انتهاء فترة عملها بالسودان»، حيث أعرب رئيس مجلس السيادة عن أمنياته لها بالتوفيق في منصبها الجديد كوكيل عام للشؤون الأفريقية بالأمم المتحدة.

تعاون مع القيادة السوادنية

ومن جانبها، أعربت خارجياتا لوندياي، في تصريح عقب اللقاء، عن تقديرها للدعم والتعاون الكبير الذي وجدته من القيادات السودانية ومسؤولي الوزارات والمؤسسات الرسمية والشعبية، ما مكنها من آداء مهامها على الوجه المطلوب خلال فترة عملها بالسودان.

قدرة السودانيين على تجاوز التحديات السياسية

وقالت لوندياي إنّها على ثقة في قدرة السودانيين على تجاوز التحديات السياسية التي تواجه البلاد، وأنّها سعيدة للغاية لأنها شهدت التوقيع على الاتفاق السياسي الإطاري الذي يؤكد قدرة القيادات السودانية على اتخاذ القرارات الصعبة التي من شأنها وضع السودان في المسار الصحيح، مضيفة أنّ السودان بما يملكه من إمكانيات، قادر على تقديم الكثير المفيد لأفريقيا والعالم بأسره.