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مذكرة تفاهم بين مصر وجنوب السودان للتعاون في مجال النقل النهري

كتب:

توفيق شعبان
02:31 م | الإثنين 12 ديسمبر 2022
الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل

الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل

وقع رئيس هيئة النقل النهري، اللواء مفيد صلاح محمود، مذكرة تفاهم مع مدير عام النقل النهري في جنوب السودان، زوبير تابان زاكايو، للتعاون بين البلدين في مجال النقل النهري.

وخلال حضوره مراسم توقيع المذكرة، قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن توقيع المذكرة يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، في إطار سعي مصر الدائم لتعزيز وتعميق أواصر التعاون مع الأشقاء في حوض النيل.

وأوضح كامل الوزير أن «وزارة النقل على أتم الاستعداد لتقديم كل أشكال الدعم الفني، وتبادل الخبرات مع دول حوض النيل، ليس في مجال النقل النهري فحسب، لكن في كل مجالات النقل، بما يحقق عوائد اقتصادية كبيرة لدولنا، وبما يضمن حياة كريمة للأجيال القادمة».

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بقلم توفيق شعبان