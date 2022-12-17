الأمم المتحدة تعرض فيلما عن اللغة العربية إنتاج جامعة عين شمس

أنتجت جامعة عين شمس، فيلما تسجيلياً احتفالاً باليوم العالمي للغة العربية، تحت إشراف الدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، شارك فيه نخبة من طلاب كلية الألسن، تحت إشراف الدكتورة جهاد محمود، وهم الطلاب «مريم عصام، أحمد عبد التواب، صفا السيد».

عرض الفيلم عبر منصات ومواقع الأمم المتحدة

اختارت الأمم المتحدة، فيلم جامعة عين شمس للعرض عبر منصاتها ومواقعها ووسائل التواصل الخاصة بها، حيث تم نشره على قناة يوتيوب وتويتر.

يذكر أن اليوم العالمي للغة العربية، يوافق 18 ديسمبر من كل عام، وفق ما قررته وأعلنته منظمة الأمم المتحدة.

أيمن صالح: احتفالية كبرى بمناسبة الحدث

وفي هذا السياق، قال محمد أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون الدراسات العليا والبحوث، إن الجامعة تقيم احتفالية كبرى بمناسبة هذا الحدث المهم، وذلك 22 ديسمبر الجاري، بعنوان «الثقافة العربية.. أمس واليوم وغدا.. حياة واستمتاع»، لافتاً إلى أن اللغة العربية لغة القرآن الكريم، يتحدث بها نحو مليون نسمة من سكان العالم.

وأشار إلى أن جامعة عين شمس، تقيم هذه الاحتفالية الكبرى للعام الثاني على التوالي، بمشاركة نخبة من المثقفين والأدباء والمفكرين، وسفراء الدول الأجنبية والعربية.