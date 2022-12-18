الحماية المدنية تسيطر على حريق في محطة كهرباء طلخا دون خسائر بشرية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالدقهلية على حريق هائل نشب في محول داخل محطة كهرباء طلخا، والتي تعمل بقدرة 750 ميجا وات بالغاز الطبيعي، دون خسائر في الأرواح أو إصابات.

حريق في محطة كهرباء طلخا

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، بوقوع انفجار هائل داخل محطة كهرباء طلخا وتصاعد ألسنة النيران والدخان.

وهرعت سيارات الإطفاء والاسعاف ورجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الحريق نشب بمحول داخل محطة رقم 750 بشركة الكهرباء والتي تعمل بقدرة 750 ميجا وات وتستخدم الغاز الطبيعي في إنتاج وتوليد الطاقة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وتوقف عمل المحطة بشكل جزئي، ولم يسفر الحريق عن خسائر في الأرواح أو إصابات، وجار حصر الخسائر وتحديد أسباب الحريق.

الحريق بسبب ماس كهربائي

وكشف مصدر مسئول أن السبب المبدئي للحريق هو حدوث ماس كهربائي، وجار عمل الأدلة الجنائية للوقوف على أسباب الانفجار مع الفرق الفنية.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.