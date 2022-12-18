حريق في ورشة إصلاح سيارات بسبب ماس كهربائي بسوهاج

نشب حريق بإحدى ورش السيارات بمحافظة سوهاج حيث تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن بإخطار من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي يفيد ورود بلاغ لمركز سوهاج من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق بورشة إصلاح سيارات دائرة المركز.

الانتقال لموقع الحادث

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج ووحدة حماية مدنية وبإلانتقال وبالفحص تبين نشوب الحريق بورشة إصلاح سيارات كائنه بالطابق الأرضي بعقار ملك المدعو «أحمد ع ا» سن 67 عاما بالمعاش ويقيم بذات الناحية يستأجرها المدعو «محمود ع ط م» سن 42 عاما ميكانيكي ويقيم دائرة مركز جزيرة شندويل وتم الدفع بعدد 2 سيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده دون حدوث إصابات.

تفاصيل الواقعة

وأفاد مستأجر الورشة المذكور والمدعو «محمود م ا ا» سن 27 عاما ميكانيكي بالورشة ويقيم دائرة مركز المراغة بأنه أثناء قيامهما بأعمالهما بالورشة حدث ماس كهربائي من توصيلات عشوائية بالورشة أدى لنشوب الحريق واحتراق بعض محتويات الورشة وسيارة ماركة هيونداي توسان واحتراق الجزء الخلفي للسيارة ماركة كيا كارينز متوقفتين داخل الورشة للإصلاح ونفيا الشبهة الجنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.