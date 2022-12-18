أماكن إذاعة نهائي كأس العالم 2022.. منتشرة في جميع المحافظات

ينتظر الآلاف من مجشعي كرة القدم إذاعة نهائي كأس العالم 2022، مساء اليوم الأحد، خصوصًا المصريين الذين لطالما عشقوا الساحرة المستديرة، وبطولاتها المختلفة.

أماكن إذاعة نهائي كأس العالم 2022 في المحافظات

وطرح الآلاف تساؤلًا حول أماكن إذاعة مباراة نهائي كأس العالم 2022 بمحافظات مصر، لمعرفة أفضل أماكن لمشاهدة المواجهة التي تجمع منتخبي فرنسا والأرجنتين في البطولة التي انطلقت في قطر 20 نوفمبر الماضي.

واستضافت ملاعب كأس العالم 2022 في قطر، حوالي 32 منتخبا من دول العالم المختلفة، وتابع المصريون تلك المباريات بشغف، خاصة مع انتشار عدة أماكن لعرض المواجهات بين المنتخبات المشاركة في البطولة.

وبحسب الموقع الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، والتي أعلنت عن فتح عدد كبير من مراكز الشباب لحضور الجماهير المصرية من مختلف محافظات مصر نهائي كأس العالم 2022، خاصة وأن عشاق الكرة المستديرة ينتظرون هذا الحدث بترقب شديد في كافة شوارع مصر.

أماكن إذاعة نهائي كأس العالم في القليوبية

وأعلنت محافظة القليوبية تجهيز 63 مكانا بكافة مراكز وأندية الشباب للجماهير لمشاهدة مباريات كأس العالم مجانًا، وتشجيع منتخبي فرنسا والأرجنتين خلال مشاركتهما في كأس العالم، وذلك في شبرا الخيمة بمركز شباب إسكو، ومركز شباب الخانكة، ونادي طوخ الرياضي، ومركز شباب مدينة كفر شكر، ومركز شباب المنيرة.

أماكن إذاعة نهائي كأس العالم في جنوب سيناء

كما يوجد في محافظة جنوب سيناء عدة أماكن لمتابعة نهائي كأس العالم الذي يقام في قطر، وذلك في نادي شرم الشيخ، واستاد طور سيناء الرياضي ومركز شباب الساحل بطور سيناء ومركز شباب أبو زنيمة والعصلة بدهب ومركز شباب الرويسات بشرم الشيخ ومركز شباب رأس سدر ووادي غرندل.

أماكن إذاعة نهائي كأس العالم في الوادي الجديد

ويشاهد جماهير محافظة الوادي الجديد، نهائي كأس العالم على 11 شاشة عرض بمركز شباب الخارجة، و12 شاشة عرض بمراكز الشباب بالداخلة، و2 بمراكز شباب بلاط، و4 بمراكز شباب باريس، وشاشة واحدة بمركز شباب الفرافرة.

أماكن إذاعة نهائي كأس العالم في أسوان

وفي أسوان، تم تجهيز استاد أسوان الرياضي ونادي السباحة أمام نادي التجديف الرياضي لبث المباريات الخاصة كأس العالم بقطر، وذلك لحضور نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وفرنسا.

توقيت نهائي كأس العالم 2022

ويذاع نهائي كأس العالم 2022 في الخامسة مساء اليوم الأحد 18 ديسمبر بتوقيت القاهرة.