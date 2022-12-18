مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة: فحصنا 214 ألف رضيع

قالت الدكتورة هالة عبدالرحمن منسق مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثي الولادة، إن المبادرة يتم تطبيقها على مستوى الجمهورية، وتشمل المحافظات التي تم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل فيها، والتي لم يصل إليها التأمين الصحي الشامل.

المبادرة الرئاسية تستهدف توصيل الخدمة لمستحقيها

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني: «بالتدريج، سنشهد تغييرا كاملا في كل الخدمات، حيث إنّ المبادرة الرئاسية تستهدف توصيل الخدمة لمستحقيها، حيث جرى فحص 214 ألف رضيع ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية».

الأمراض الوراثية لا تظهر على الأطفال وقت الولادة

وتابعت منسق مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثي الولادة: «الأمراض الوراثية لا تظهر على الأطفال وقت الولادة، وبالتالي فإن الكشف عن الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثي الولادة أمر مهم للغاية، حيث تظهر الأمراض بعد الولادة بفترات مختلفة حسب درجة وشدة المرض الوراثي من طفل لآخر، وبالتالي قد يولد الطفل ولا تظهر الأعراض لفترة طويلة، حتى الأم قد لا تلاحظ بعض التغييرات الخطيرة».