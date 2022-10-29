فحص 192 ألف طفل حديث الولادة ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص 192 ألف مولود، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثي الولادة، تحت شعار «100 مليون صحة»، منذ انطلاق المبادرة في 13 من يوليو 2021 وحتى اليوم، بهدف الوصول إلى جيل صحي وخالِ من مسببات الإعاقة.

الكشف عن 19 مرضًا وراثيًا لدى الأطفال المبتسرين

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة تستهدف الكشف عن 19 مرضًا وراثيًا لدى الأطفال المبتسرين بحضانات مستشفيات وزارة الصحة والسكان، ومن المقرر أن تشمل المرحلة الثانية من المبادرة إجراء المسح الطبي لجميع الأطفال حديثي الولادة بكافة الوحدات الصحية على مستوى الجمهورية.

الأمراض التي يتم الكشف عنها

أوضح الدكتور وائل عبدالرازق، رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، أن الأمراض الـ 19 التي يتم الكشف عنها تشمل «قصور الغدة الدرقية الخلقي، تضخم الغدة الكظرية الخلقي، أنيميا الفول، التليف الكيسي، فرط شحميات الدم الوراثي، الفينيل كيتونوريا، نقص رباعي هيدروبيترين، حموضة الدم العضوية، ارتفاع حمض أيزوفاليريك بالدم، ارتفاع الحمض البروبيوني/الميثيل مالوني بالدم، مرض البول القيقبي، ارتفاع التيروزين في الدم – النوع الأول، ارتفاع الجالاكتوز في الدم، ارتفاع هوموسيستين بالبول، ارتفاع الأرجينين بالدم، ارتفاع السيترولين بالدم، نقص الأورنيثين ناقل الكربامويل، أكسدة الأحماض الدهنية، نقص إنزيم البيوتينيداز».

سحب عينة وتحليلها في معامل المركز المصري

ونوه «عبدالرازق» أن الفحص يتم من خلال أخذ عينة دم من كعب الطفل، وتحليلها في معامل المركز المصري للتحكم والسيطرة على الأمراض «Egyptian CDC»، المزودة بأحدث الأجهزة العالمية في مجال الكشف عن الأمراض الوراثية، موضحا أنه في حالة إيجابية العينة يتم إحالة الطفل لإجراء اختبار تأكيدي للمرض، وبدء تلقي العلاج اللازم «مجانا» وفقًا للبروتوكولات المقررة من اللجنة العلمية للمبادرة.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة هالة عبدالرحمن منسق مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية، أن الوزارة خصصت 25 مركزاً لعلاج الأمراض الوراثية لدى حديثي الولادة، وجارِ التوسع تباعًا في تلك المراكز لتشمل جميع محافظات الجمهورية، موضحًة أن هذه المراكز تقدم خدمات العلاج والمتابعة الدورية «مجانا» للأطفال الذين يعانون من أي أمراض وراثية، لمساعدتهم في ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، وتقديم خدمات الدعم والمشورة لأولياء الأمور للحد من احتمالات إنجاب أطفال مصابين بأي من الأمراض الوراثية.

وأضافت الدكتورة هالة عبدالرحمن، أن المراكز الـ 25 موزعين على محافظات الجمهورية على النحو التالي: «مركز طبي المحكمة، مركز طبي روض الفرج، مركز طبي عين حلوان، مركز طبي مصر القديمة بمحافظة القاهرة، وعيادة الإرشاد الوراثي بمستشفى أطفال الرمد، مركز بمستشفى الطلبة بالإسكندرية، والمركز الطبي العام مركز رعاية الطفل بالبحيرة، ومركز بمجمع الإسماعيلية الطبي.

إضافة إلى مركز طبي منية سندوب في الدقهلية، ومركز بمستشفى مصر الحرة بالمنيا، ومركز طبي شبين الكوم بالمنوفية، ومركز طبي شرشيمة بالشرقية، ومركز الإرشاد الوراثي في بورسعيد، ومركز طبي كيمان فارس بالفيوم، ومركز بمستشفى قوس المركزي، مركز الإرشاد الوراثي بمديرية الشؤون الصحية بقنا، ومركز الإرشاد الوراثي، مركز بمستشفى الإيمان بأسيوط، ومركز طبي سعيد بطنطا بالغربية، ومركز طبي شرق النيل ببني سويف، ومركز فاكسيرا للمصل واللقاح، مركز طبي الشيخ زايد بالجيزة، ومركز طبي حي ثالث دمياط، ومركز بمستشفى دراو في أسوان.

ولفتت الدكتورة هالة عبدالرحمن إلى أن المراكز الـ 25 المخصصة لعلاج الأمراض الوراثية، تقدم خدمات الكشف والعلاج بالمجان لجميع الأطفال الذين يعانون من أمراض التمثيل الغذائي من كافة الفئات العمرية، وتصرف العلاج اللازم من الأدوية أو المواد الغذائية المخصصة لهم بالمجان.