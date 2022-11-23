مسؤول بصحة المنيا: المشورة قبل الزواج تحد من الأمراض الوراثية والمعدية

قالت الدكتورة هدى أحمد محمود مسئول الثقافة الصحية بمحافظة المنيا، إن الفحص والمشورة الطبية قبل الزواج، ضرورة للحد من انتشار بعض الأمراض الوراثية والمعدية ونقص المناعة، وتقليل الأعباء المالية.

أهمية الفحوص الطبية للمقبلين على الزواج

جاء ذلك في الندوة التي نظمها مركز إعلام المنيا، تحت شعار «سعادتك وصحتك في تنظيم أسرتك»، بالتعاون مع إدراة المرأة والأمومة والطفولة بمجلس المدينة، تحت عنوان «أهمية الفحوص الطبية للمقبلين على الزواج» بقاعة الوحدة المحلية بقرية بني محمد سلطان بالمنيا.

وأضافت أن المشورة الطبية قبل الزواج، تساهم في تجنب الكثير من المشكلات الصحية والنفسية والاجتماعية للزوجين، التي تظهر بعد الزواج، كما أوصت بالبعد عن العادات والموروثات الخاطئة، التي تؤدي أحيانا إلى الانفصال.

توعية الشاب والفتاة بها قبل الزواج

وأوضحت مسؤولة الثقافة الصحية خلال الندوة التي أدارها عمر نجاح، بإشراف الإعلامي وليد الحيني مدير مركز إعلام المنيا، المقصود بالثقافة الصحية، وأهمية توعية الشاب والفتاة بها قبل الزواج، وأهمية الفحص الطبى قبل الزواج، وفوائده في نشر الوعى الصحي والثقافي والمعلومات اللازمة والضرورية للمقبلين على الزواج، واكتشاف بعض الأمراض التى يجب علاجها قبل الزواج، مثل الوراثية والمعدية، ونقص المناعة، وتقليل الأعباء المالية، والمشكلات التي تؤثر على الحمل والإنجاب.