رئيس «النواب»: تعديل «الإجراءات الضريبية» لا يمس معاملات المواطنين المصرفية

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الصادر برقم 206 لسنة 2022، «دقيق فنيا وقانونيا، وله آثار مهمة للدولة، لأنه يأتي تنفيذاً لالتزامات مصر الدولية ووفق الاتفاقية متعددة الأطراف بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية».

وأشار جبالي إلى أن «مصر على موعد خلال أيام لتقييم مجموعة القرناء بالمنتدى العالمى للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية»، موضحا خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، أن مشروع القانون يقتصر مجال إعماله على تبادل المعلومات بين الدول بهدف مكافحة التهرب الضريبي، وإخفاء المتهربين لثرواتهم وأصولهم المالية على مستوى الدول، ولا يمس المعاملات المصرفية الخاصة بالمواطنين داخل الدولة، أو الأسرار التجارية أو الصناعية أو المهنية لهم.